Efemérides del día de la fecha, 9 de Junio

DÍA DEL GEÓLOGO Establecido en una Asamblea Extraordinaria llevada a cabo en el Museo Argentino de Ciencias Naturales en el año 1948, esta efeméride posee dos versiones sobre la elección de esta fecha. La primera conmemora la reunión de los geólogos Agustín Monteverde, Juan Candiani y Raúl Muller en la casa del primero en el año 1947; debido a que ellos buscaban formar una entidad profesional que agrupara a todos sus colegas, esta fecha simboliza la unión de los geólogos. Por otra parte, la segunda versión, recuerda la primera reunión preliminar que originó el Consejo Superior Profesional de Geología. A su vez, en esta jornada se homenajea a los geólogos por su labor y compromiso. Estos profesionales estudian el origen, la composición y la evolución de la Tierra y las amenazas naturales como inundaciones, derrumbes, sismos, erosión marina y erupciones volcánicas. Para celebrar este día, el Dr. Eduardo Olivero disertará sobre los "Sistemas turbidíticos cenozoicos de los Andes Fueguinos: estratigrafía, dispersión sedimentaria y elementos arquitecturales"; la charla se transmitirá en directo, a las 18 horas, en el canal de Youtube de la Asociación Geológica Argentina.



FALLECE ADAM WEST William West Anderson nació el 19 de septiembre del año 1928 en Washington, Estados Unidos. Tras finalizar sus estudios, West fue reclutado por el ejército y trabajó como locutor en la Cadena de las Fuerzas Estadounidenses. Con el propósito de iniciar su carrera actoral, partió a Hawaii donde logró su debut televisivo en el programa infantil "The kini popo show". En el año 1956 partió a Hollywood y, dos años después, debutó en la gran pantalla interpretando a William Lawrence III en la película "La ciudad frente a mí" (1959). Con el correr del tiempo, West fue estrella invitada en "Colt .45" (1957-1960), "Lawman" (1958-1962), "Maverick" (1957-1962) y "Laramie" (1959-1963). En el año 1966, alcanzó la fama internacional dando vida a "Batman" en la serie con dicho nombre. No obstante, el éxito en la misma provocó que siempre fuera asociado a "Batman": "Uno es terriblemente encasillado cuando interpreta un personaje como ese. Pero en general, estoy encantado porque mi personaje se convirtió en un ícono y también ha abierto muchas puertas de otras maneras". Falleció en el año 2017 en California, Estados Unidos.



SE LANZA "WITNESS" Un día como hoy en el año 2017, Katy Perry lanzaba su cuarto álbum "Witness". Producido por Max Martin, "Mike Will Made It" y Ali Payami e integrado por canciones compuestas por la cantante estadounidense junto a Brittany Hazzard, Sia Furler y Payami, el disco es considerado "liberador" por parte de la artista: "Es como una liberación de 360 grados. ´Chained to the Rhythm´ fue esta liberación política. ´Bon Appetit´ fue esta liberación sexual. Y ´Swish Swish´ representa la liberación de todo lo negativo que no te sirve". Además de las canciones mencionadas anteriormente, se encuentran en el mismo "Hey hey hey" y "Save as draft".



Efemérides del día de la fecha, 9 de Junio

