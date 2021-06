Breves: Deportivas

PEQUE, POR LA HAZAÑA Diego Schwartzman buscará conseguir algo que solo lograron el sueco Robin Soderling en 2009 y el serbio Novak Djokovic en 2015: vencer a Rafael Nadal en Roland Garros, donde el español ostenta un récord de 104 victorias y apenas 2 derrotas. El duelo de Cuartos de Final será, a su vez, revancha de la semifinal que el manacorí le ganó al argentino el año pasado. Ayer, en tanto, se definieron los primeros dos semifinalistas de la edición 2021: el alemán Alexander Zverev superó con comodidad al español Alejandro Davidovich Fokina, mientras el griego Stefanos Tsitsipas le puso fin al buen andar del ruso Daniil Medvedev en el Bois de Boulogne. Hoy, además de Schwartzman vs Nadal, también se enfrentarán el serbio Novak Djokovic y el italiano Matteo Berrettini. NADIA, POR LAS SEMIS Después de alcanzar las semifinales de Roland Garros en 2020, la rosarina Nadia Podoroska buscará repetir en este 2021, aunque en el certamen de Dobles: junto a la rumana Irina Begu se medirá hoy frente a la dupla conformada por la croata Petra Martic y la estadounidense Shelby Rogers. En tanto, en el cuadro femenino de individuales, ayer avanzaron a semifinales la eslovena Tamara Zindansek (venció 8-6 en el tercer set a la española Paula Badosa) y la rusa Anastasia Pavlyuchenkova (le ganó 9-7 en el tercer set a la kazaja Yelena Rybakina). DENVER, POR LA REVANCHA Esta noche, desde las 22.30 (hora argentina), Denver Nuggets enfrentará como visitante a Phoenix Suns en el segundo juego de la serie semifinal de la Conferencia Oeste que están disputando actualmente. En el primer partido, los de Arizona se impusieron 122-105 sobre los de Colorado, que contaron con 14 puntos, 6 asistencias, 4 rebotes y 2 asistencias del cordobés Facundo Campazzo, quien volvió a ser titular y sumó 36 minutos en cancha (fue el que más jugó en Denver). En tanto, en la Conferencia Este, Brooklyn Nets hizo gala de su poderío y apabulló 125-86 a Milwaukee Bucks para adelantarse 2-0 en la serie. OROS PANAMERICANOS El entrerriano Santiago Mayol (21 años) conquistó la medalla de oro en la final de Arzones del Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística, celebrado en Río de Janeiro. Además, fue bronce en barra fija y también terminó octavo en paralelas. La otra medalla dorada argentina de este certamen la aportó Martina Dominici (19 años), quien se impuso en la prueba de salto. Además, fue 2ª en suelo y en el All Around. Otra de las preseas de la delegación nacional fue conseguido por Federico Molinari (37 años): el finalista olímpico en Londres 2012, quien ya anunció su retiro de la actividad, fue 2º en anillas. JOKIC, EL MVP El pivot Nikola Jokic, de Denver Nuggets, fue anunciado ayer como el Jugador Más Valioso de la campaña 2020/21 de la NBA. El serbio obtuvo 91 de los 101 primeros votos de los habilitados a sufragar en la elección después de promediar 26,4 puntos, 10,8 rebotes y 8,3 asistencias durante los 72 partidos que tuvo la fase regular. Así condujo a su equipo al tercer puesto de la Conferencia Oeste (incluso a pesar de la lesión del canadiense Jamal Murray, segunda estrella de la franquicia) y superó en la votación por amplio margen a Joel Embiid (Philadelphia Sixers) y Stephen Curry (Golden State Warriors). Además, se convirtió en el tercer europeo en obtener esta distinción después que también lo lograran el alemán Dirk Nowitzki y el griego Giannis Antetokounmpo (ganador de los últimos dos MVP). A su vez, el compañero de Facundo Campazzo se transformó en el primer jugador de la historia de los Nuggets en ser el mejor de la temporada.



Breves: Deportivas

9 de Junio de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar