A los 7 minutos ganaba 2-0 y en el ST tuvo chances para liquidar a Colombia. Pero no lo hizo y la Selección cafetera llegó al empate en tiempo adicionado. El cierre de la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar le dejó sabor amargo a la Selección Argentina, que anoche se presentó en Colombia con un arranque demoledor (Cristian Romero y Leandro Paredes conformaron el 2-0 antes de los 8 minutos) y terminó retirándose de Barranquilla con apenas un punto en el bolsillo. Después de un primer tiempo en el que pegó rápido, manejó los tiempos y tenía enfrente a un rival que debió cambiar sobre la marcha para tratar de hallar respuestas, el combinado de Lionel Scaloni dejó volver a los locales al partido en el complemento, con un tempranero penal que concedió Otamendi en una pelota aérea que no necesitaba del forcejeo ni la fuerza física. El DT hizo cambios para "cerrar el partido", pero no le terminaron resultando porque, en ataque, Martínez y Messi chocaron con los reflejos de Ospina; y porque, en defensa, el ingresado Foyth terminó cometiendo un doble error en el inicio y el final de la acción (quiso salir jugando primero; mala cobertura de Borja después) que derivó en el empate de Colombia, ya en tiempo adicionado. Con esta igualdad, Argentina sigue invicta en estas Eliminatorias, pero desperdició una buena oportunidad para despegarse del lote de mitad de tabla. Ayer, además del 2-2 en Barranquilla, también jugaron: Ecuador 1-2 Perú, Venezuela 0-0 Uruguay y Paraguay 0-2 Brasil. Al cierre de esta edición, Chile se medía con Bolivia como local. Así, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Brasil, 18 puntos; 2) Argentina, 12 puntos; 3) Ecuador, 9 puntos; 4) Uruguay y Colombia, 8 puntos; 6) Paraguay, 7 puntos; 7) Chile, 6 puntos; 8) Bolivia, 5 puntos; 9) Venezuela y Perú, 4 puntos. Ahora llegará el tiempo de la Copa América 2021 en Brasil, por lo que las Eliminatorias recién volverán en septiembre, con una doble fecha que tendrá a Argentina jugando frente a Venezuela como visitante y ante Bolivia como local. SÍNTESIS DEL PARTIDO COLOMBIA (2): David Ospina; Stefan Medina, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo; Jeferson Lerma, Gustavo Cuéllar, Mateus Uribe; Luis Díaz, Duván Zapata y Juan Cuadrado. DT: Reinaldo Rueda. ARGENTINA (2): Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni. GOLES: PT 1m Romero (A) y 7m Paredes (A). ST 5m Muriel, de penal (C) y 48m Borja (C). CAMBIOS: PT 29m Luis Muriel por Lerma (C) y 40m Agustín Marchesin por E. Martínez (A). ST Wilmar Barrios por Cuellar (C), Miguel Borja por Zapata (C) y Edwin Cardona por Díaz (C), 8m Exequiel Palacios por Lo Celso (A), 18m Germán Pezzella por Romero (A) y Juan Foyth por González (A) y 29m Yairo Moreno por Medina (C). ESTADIO: Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla). ÁRBITRO: Roberto Tobar (Chile).

MESSI VOLVIÓ A GENERAR, PERO NO PUDO LIQUIDAR: OSPINA LE TAPÓ DOS MUY BUENOS TIROS LIBRES Y TAMBIÉN UNA VOLEA. GANÓ EL SUB 23 En su primer amistoso en Marbella, el Seleccionado Sub 23 que se prepara para los Juegos Olímpicos de Tokio venció ayer 2-1 a Dinamarca con goles de Ezequiel Barco (de penal) y Fausto Vera cuando el partido se moría. Anteriormente, a los 10 de ese segundo tiempo, Emil Kornvig había abierto el marcador con una definición pinchada ante la salida de Jeremías Ledesma. El viernes, los dirigidos por Fernando "Bocha" Batista disputarán su segundo amistoso de esta concentración frente a Arabia Saudita.

Eliminatorias:

Argentina se quedó con un punto con gusto a poco

