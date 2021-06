» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 10/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Primera D:

Con un hombre menos y un agónico cabezazo de Mario Godoy, el Auriazul venció 2-1 a Deportivo Paraguayo y consiguió su tercera victoria consecutiva en el inicio del campeonato. El próximo miércoles volverá a ser local ante Defensores de Cambaceres. Con funcionamiento en el primer tiempo y con corazón, mucho corazón, en el segundo. De esa manera, Puerto Nuevo sacó adelante ayer su duelo frente a Deportivo Paraguayo, al que venció 2-1 como local para extender su arranque perfecto en el Torneo Apertura de la Primera D. El Auriazul llegó a los 9 puntos en estas primeras tres fechas y se mantiene como único líder del certamen, con dos unidades de ventaja sobre Central Ballester y Defensores de Cambaceres, que será su próximo rival, el miércoles 16, nuevamente en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. El mismo escenario fue testigo ayer de una destacada presentación del Portuario, que supo sobreponerse a diferentes adversidades a lo largo del encuentro. Primero, porque Enrique Grieger debió dejar el campo antes de la media hora de juego por una lesión y eso obligó a Gastón Dearmas a reorganizar su alineación con el juvenil Marcos Quiroga. Y después porque, en el complemento, sufrió el empate de Deportivo Paraguayo y también la injusta expulsión por doble amarilla de su capitán, Kevin Redondo (en la segunda tarjeta ni siquiera pareció infracción). Sin embargo, con un hombre menos, el equipo de nuestra ciudad supo mantenerse en el resultado y no se conformó con ello, sino que en el tramo final del encuentro buscó la victoria, que encontró cuando ya corría el tiempo adicionado gracias a un cabezazo de Mario Godoy. En el inicio del partido, Puerto Nuevo fue superior al elenco Guaraní y se mostró más incisivo con las velocidad de Enzo Moreno, siempre abierto sobre la izquierda. Sin embargo, la acción que desnivelaría el marcador se dio por el otro costado: Selem Lojda escapó a su marca y tras una larga corrida cayó dentro del área, apareado por un defensor. El árbitro Guido Mascheroni sancionó el penal y Antonio Samaniego lo cambió por gol con una precisa ejecución. Dos minutos antes, Quiroga había ingresado por el lesionado Grieger y, por ello, Redondo retrocedió a la última línea a completar la zaga central junto a Godoy, mientras el juvenil ocupó el lugar del capitán en la mitad de cancha. El primer tramo de la segunda parte fue muy negativo para el Portuario: a los 11 minutos, un centro sobró a Godoy y por detrás apareció Aranda para marcar el 1-1; y a los 16 minutos, Mascheroni le mostro la segunda amarilla a Redondo. Por ello, Dearmas debió reorganizar otra vez a su equipo: Quiroga pasó a la zaga central y entre Ramón y Ritacco se hicieron cargo del círculo central. Pero una vez superado el sofocón (al visitante le anularon un segundo tanto por posición adelantada), el conjunto campanense tuvo la actitud necesaria para ir a buscar la victoria a pesar de tener un hombre menos. Y también tuvo claro por dónde pasaba su juego, porque el tándem Ritacco-Ramón supo conseguir aperturas, especialmente hacia la izquierda, por donde aparecían Huarte y Moreno para profundizar los avances; y porque Samaniego daba batalla sobre la última línea rival. Así, en un final de muchos nervios, porque a Mascheroni se le había calentado el trámite, el Auriazul llegó a la victoria. Aunque el gol fue producto de una pelota parada, justo cuando el árbitro adicionó cuatro minutos más: Ramón la envió al punto penal y el correntino Godoy anticipó una mala salida de García Carpio para convertir su segundo tanto del torneo y desatar la locura en el barrio Don Francisco. Y no era para menos: con diez jugadores, en una tarde sumamente complicada después del parate, Puerto Nuevo lograba su tercera victoria consecutiva en este arranque del Torneo Apertura para confirmarse como único líder. Y por qué no, para agregarle también otro ladrillo a un sueño que empieza a tomar forma. SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (2): Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Enrique Grieger, Santiago Ojeda, Uriel Huarte; Kevin Redondo; Selem Lojda, Enzo Ritacco, Ezequiel Ramón, Enzo Moreno; y Antonio Samaniego. DT: Gastón Dearmas. SUPLENTES: Tabaré Benítez, Brian Civico, Kevin Casco, Gastón Pérez, Marcos Quiroga, Alexander Meza y Alan Sosa. DEPORTIVO PARAGUAYO (1): Brian García Carpio; Damián Casas, Agustín Godoy, Franco Maidana, Manuel Bastos; Francisco Báez, Junior Domínguez, Nahuel González, Carlos Noguera; Jonny Villasanti y Gastón Aranda. DT: Daniel Insaurralde. SUPLENTES: Martín Mesilla, Julián Moranta, Fernando Herrera, Kevin Ruiz, Walter Romero, Martín Carpio y Joaquín Pellico. GOLES: PT 30m Antonio Samaniego (PN). ST 11m Gastón Aranda (DP) y 44m Mario Godoy (PN). CAMBIOS: PT 28m Quiroga x Grieger (PN). ST Carpio x Domínguez (DP); 12m Ruiz x Bastos (DP) y Pellico x Noguera (DP); 25m Romero x Báez (DP) y Moranta x Aranda (DP); 28m Meza x Lojda (PN). AMONESTADOS: Moreno (PN); Domínguez, Villasanti, Noguera, Maidana y Ruiz (DP). EXPULSADO: ST 16m Kevin Redondo (PN), por doble amonestación. CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Guido Mascheroni.

MEZA Y RAMÓN DISPUTAN EL BALÓN, DURANTE UN PASAJE DEL SEGUNDO TIEMPO, CUANDO PUERTO YA JUGABA CON 10 (FOTO: MARCELA LUNA / LUNA FOTOGRAFÍA).





LA FORMACIÓN TITULAR QUE PRESENTÓ AYER PUERTO NUEVO FUE LA MISMA QUE UTILIZÓ EN EL DEBUT ANTE MUÑIZ (FOTO: PRENSA PUERTO NUEVO).





EL FESTEJO DE TONI SAMANIEGO TRAS ABRIR EL MARCADOR DESDE LOS DOCE PASOS. SE JUGÓ TODA LA FECHA Este miércoles se disputó íntegramente la tercera jornada del Torneo Apertura de la Primera D. Y además de la victoria de Puerto Nuevo sobre Deportivo Paraguayo, también se registraron los siguientes resultados: Defensores de Cambaceres 2-1 Argentino de Rosario, Liniers 2-2 Centro Español, Yupanqui 0-2 Central Ballester, Lugano 0-1 Muñiz y Sportivo Barracas 3-1 Juventud Unida. Con estos resultados, Puerto Nuevo sigue como único líder, pero Cambaceres y Ballester se mantienen a tiro del conjunto de nuestra ciudad, mientras Muñiz trepó hasta el cuarto puesto. En cambio, tras su caída en Campana, Deportivo Paraguayo se hundió en el fondo junto a Juventud Unida. En tanto, la cuarta fecha ya tiene programación confirmada por AFA. El miércoles 16 se jugarán cinco encuentros: Puerto Nuevo vs Defensores de Cambaceres, Deportivo Paraguayo vs Sportivo Barracas, Juventud Unida vs Atlético Lugano, Central Ballester vs Liniers y Centro Español vs Argentino de Rosario. Mientras el jueves se cerrará con el duelo Muñiz vs Yupanqui.

