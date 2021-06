» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 10/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Correo de Lectores:

Una réplica a la nota titulada "La Doctrina Ramos"

Por Luis Pacheco







Leí una nota en su medio periodístico titulada "LA DOCTRINA RAMOS" en donde un columnista semanal se refería a la población de la derecha, la cual se promocionaban como custodios de la Rep. y de las instituciones, exigiendo que el Estado actúe "sin contemplaciones" cuando sectores no acatan las normas vigentes. Difiero de esa opinión (aclaro que no pertenezco ningún partido político ni izquierda ni derecha), simplemente soy un ciudadano que considera que si en mi país se establecieron normas, las mismas son para cumplirlas. Nos guste o no. Para eso están escritas. Se exige al Estado el cumplimiento irrestricto de las mismas. (Pero...) cuando el Estado manifiesta "que se pueden obviar turnos. Ej.: habiendo una cola cualquiera puede sobrepasarla (caso vacunación VIP). Haciendo referencias a las expresiones de que "el mérito" no tiene valor, es decir ¿"vale lo que yo digo, no lo que yo hago"? Creo que mal se puede culpar (sistemáticamente) a los "medios hegemónicos" (palabras utilizadas como caballito de batalla) por el reclamo de esas manifestaciones. La nota se ocupa de un affaire de contrabando de autos importando que fueran adquiridos por algunos personajes de la farándula. Se enumera a 3/4 personas. Creo que la mayoría de la población no está en condiciones de adquirirlos o no les interesa la figuración y/opulencia. Estos vehículos eran importados por la concesionaria de Cacho Steimberg en sociedad c/hijo de Menem (Gob Nac y Pop) ¡? Me hubiese gustado algo más interesante -comentar referente al tema de las vacunas, dejando de lado para que no parezca una obsesión (término utilizado por la Ministra de Salud Sra. Vizzotti) el tema de la vacuna Pfizer -sino de las otras- en particular desearía saber sobre la Sputnik 2 para que seamos inoculados los que tenemos la primera. Cuando la recibí me informaron que pasados 21 días debía inyectarme la 2º dosis. A posteriores salió un comunicado en los medios periodísticos (hegemónicos o no) que con la 1er dosis había una cobertura del 78 % (?) -Como diría un periodista que falleció hace mucho tiempo "-lo dejamos ahí"- Comenta vuestro columnista sobre los contagios, haciendo referencia según el que son los medios hegemónicos y la turba de alucinados los que producen los mismos. Creo a mi modesto entender que si se hubiese vacunado correctamente (como están haciendo países limítrofes) se debería haber testeado correctamente. Hoy en día no estaríamos lamentando 40000 infectados. Si se hubiera evitado concentraciones masivas (llámese "Velorio", reclamos de planes y otros) no estaríamos llorando 80.000 muertos. Por último este columnista se refiere a que el pueblo "capitalista" tiene "anteojeras". Pregunto: no será que nuestro gobierno Nac y Pop las tiene puestas que no ve el panorama de (50 % de miseria) 42 % de inflación. No vio los vacunatorio Vip. Con referencia a que los ciudadanos (NO VIP) si quieren pueden vacunarse con cualquier vacuna desearía una aclaración del columnista o del grupo de científicos si 1 persona se inoculó Sputnik 1 -puede ponerse 1ra.dosis de Astrazeneca o similar (aclaro que no soy promotor de Pfizer). Con todo respeto lo saluda un ciudadano que no es oligarca, sino un simple ciudadano que pide coherencia y desea no recibir mentiras. Luis Pacheco DNI 4744414



