Era el hijo de Moira Montero y de Oscar Etchart, quien falleció por la misma causa días atrás. Estaba internado en el hospital municipal con COVID 19. Ayer por la tarde se conoció la tristísima noticia: en pocos días, el COVID 19 no sólo se llevó a la pareja de Moira Montero, el conocido político y ex funcionario Oscar Etchart (68), sino que ahora también a su hijo Federico (34), quien desde hace varias semanas permanecía internado en el hospital San José de nuestra ciudad. Desde estas páginas acompañamos a Moira en su profundísimo dolor, e instamos a nuestros lectores, en la medida de sus posibilidades, a no relajar en el acatamiento de todas las conductas sanitarias preventivas asociadas a mitigar los contagios.



#Ahora Murió Federico Montero, hijo de Moira Montero y Oscar Echart. Estaba internado en el hospital San José tras haber contraído Covid-19. Nuestras condolencias a la familia en este triste momento. pic.twitter.com/sMtFeIkYBC — Magui Felizia (@mawifelizia) June 9, 2021

Falleció Fede Montero

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar