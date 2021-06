» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 10/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

10 de Junio de 2021







ESTABLE El dólar blue se mantuvo estable en $156, mientras el mayorista siguió en alza y el Banco Central compró casi US$ 70 millones. La autoridad monetaria de ese modo ya acumuló compras por más de US$ 6.000 millones en lo que va del año, confirmaron fuentes del sistema financiero. Las reservas internacionales comenzaron a consolidarse por encima de los US$ 42.000 millones días atrás, en un contexto en el que el Banco Central ya adquirió US$ 6.018 millones durante 2021. En la semana lograron quebrar esa barrera y volver a un nivel que no tocaban desde septiembre de 2020. El aumento se dio luego de que en mayo el organismo contara con el mejor balance mensual desde la asunción del presidente Alberto Fernández y el titular del Banco Central, Miguel Pesce. El dólar mayorista cerró a $95,05 y así sumó cuatro centavos con relación a la jornada anterior.



CAYERON Un total de 31 personas fueron detenidas en más de 70 allanamientos realizados en simultáneo en 11 provincias por explotación sexual infantil. Se trata de la operación internacional "Luz de Infancia VIII", que fue iniciada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la Secretaría Nacional de Seguridad Pública de Brasil, donde se investiga una organización criminal destinada a la distribución de material de abuso sexual infantil por parte de diferentes usuarios de softwares P2P en Panamá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Brasil, Paraguay y Argentina. Según confirmó el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, los nuevos operativos son una fase más dentro de los ya realizados desde 2017 y en lo que respecta a nuestro país se verificaron 75 usuarios que compartieron archivos de abuso infantil desde distintos puntos del país: CABA, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, Misiones, Salta, Formosa y Neuquén. INTERNADA Florencia Kirchner, hija de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, se encontraba internada este miércoles en el Sanatorio Otamendi por un "proceso infeccioso". "El Sanatorio Otamendi informa que la paciente Florencia Kirchner se encuentra cursando su segundo día de internación general por proceso infeccioso. Su estado de salud es bueno y evoluciona favorablemente", informaron mediante un comunicado desde el Sanatorio Otamendi. El estado de salud de Florencia Kirchner ya había sido noticia anteriormente, ya que pasó más de un año en la ciudad cubana de La Habana por un tratamiento médico: había viajado en febrero de 2019 para participar de un seminario de guion de cine y, por problemas de salud, no pudo regresar a la Argentina. De acuerdo al diagnóstico que difundió la propia Cristina Kirchner en aquel momento, la joven estaba afectada por "trastorno de estrés postraumático; síndrome purpúrico en estudio, polineuropatía sensitiva desmielinizantede etiología desconocida, amenorrea en estudio, bajo peso corporal y linfedema ligero de miembros inferiores de etiología no precisada". LEGALIZACIÓN La Asamblea Legislativa de El Salvador sancionó este miércoles la Ley Bitcoin con el voto a favor de 62 diputados sobre los 84 miembros que componen el Congreso. La norma permite la circulación legal de la criptomoneda en todo el territorio salvadoreño y entrará en vigencia a los 90 días de su publicación en el Diario Oficial. La iniciativa fue impulsada por el presidente Nayib Bukele y acompañada mayoritariamente por los legisladores de Nuevas Ideas (NI), el partido aliado a su gobierno en el Parlamento. La oposición señaló que el proyecto requería mayor debate y la consulta a especialistas, teniendo en cuenta los riesgos y la volatilidad a la que está expuesta el bitcoin, por lo que no apoyó su sanción. La ley busca que a partir de la nueva moneda virtual se consiga dinamizar la economía del país, generando oportunidades de empleos y ampliando la base formal del sistema financiero para que accedan una mayor cantidad de personas. La moneda oficial de la nación es el dólar, por lo que además la medida busca traducirse en una alternativa a la pérdida de poder adquisitivo que sufren los salvadoreños debido a las fluctuaciones de la divisa.

