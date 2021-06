» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 10/jun/2021 de La Auténtica Defensa. La polémica frase de Alberto Fernández por la que debió pedir disculpas







El presidente dijo que "los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos". El presidente Alberto Fernández generó polémica en las redes sociales por una cita que hizo sobre el origen de "los mexicanos, los brasileros y los argentinos", que se la atribuyó a Octavio Paz, pero era parte de una canción de Lito Nebbia. "Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos, y eran barcos que venían de Europa, y así construimos nuestra sociedad", señaló el mandatario nacional durante una conferencia conjunta con su par español, Pedro Sánchez en Casa Rosada. No obstante, la cita no es del Premio Nobel de Literatura sino de una canción de Litto Nebbia, de quién Alberto Fernández es amigo y fanático. Se trata de la letra de la canción "Llegamos de los barcos", que dice: "Los brasileros salen de la selva los mexicanos vienen de los indios pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos". La referencia del Presidente generó revuelo en las redes sociales y también algunos dirigentes de la oposición salieron a cuestionarlo. "Quiero pedirle Sr. Presidente @alferdez que pida disculpas por su ignorancia y por ende, consecuente discriminación con los pueblos originarios, con los países de la región y con todos los argentinos y argentinas. Cada vez que ofende mancha su investidura, no se olvide", subrayó la diputada nacional de la UCR Karina Banfi. A su vez, el radical Suárez Lastra expresó: "Siempre hay un escalón más para el presidente en la escalera del ridículo y la vergüenza. ´Los mexicanos salieron de los indios. Los brasileros salieron de la selva. Y nosotros llegamos de los barcos´. Ofende a países hermanos y queda como un ignorante. Ni profesor ni científico". El Presidente lanzó la frase durante la conferencia conjunta que mantuvo con el mandatario español Sánchez en la Casa Rosada, en el marco de su visita oficial al país. Más tarde Fernández expresó sus disculpas ante las críticas que generó. El Presidente manifestó: "A nadie quise ofender, de todas formas, quien se haya sentido ofendido o invisibilizado, desde ya mis disculpas". "Se afirmó más de una vez que ´los argentinos descendemos de los barcos´. En la primera mitad del siglo XX recibimos a más de 5 millones de inmigrantes que convivieron con nuestros pueblos originarios. Es un orgullo nuestra diversidad", expresó el mandatario en su cuenta de Twitter.

La referencia del Presidente generó revuelo en las redes sociales y también algunos dirigentes de la oposición salieron a cuestionarlo.



La polémica frase de Alberto Fernández por la que debió pedir disculpas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar