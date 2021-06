» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 10/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Calendario Maya:

Espejo 9 - Energía del 10/06/2021 - Onda Encantada del Perro

Por Alejandra Dip











Alejandra Dip





SINCRONARIO DE 13 LUNAS Año Tormenta 2. Tormenta Lunar azul. Espejo, el sinfín del orden universal, último escalón de reordenamiento emocional antes que llegue, la Tormenta y el Sol y todo sea más difícil, reflejo social para vernos y modificarnos. Corta con la ilusión de las apariencias. DÍA 320 DEL AÑO TORMENTA 2. DÍA 12 - ALFA - DE LA LUNA CRISTAL DEL CONEJO QUE VA DESDE EL 30/5 AL 4TO DÍA DE LA SEMANA BLANCA REFINADORA. HRAUM (MANTRA) - ALFA - CHAKRA GARGANTA - LIBERA. KIN 178 - ESPEJO 9 GUIADO POR EL MAGO. El Espejo es Energía de corte, cortar con los pensamientos que no nos conducen a buen puerto. El Espejo es alta vibra. Pensamientos que nos llevan a auto engañarnos, a creer que todo es con sacrificio. Cortemos con tanta matraca mental. Frena la rosca, bajate de esos pensamientos, cortalos de una vez y subí la vibra, saca la mala onda. Conectemos con las emociones, no las racionalicemos, baja las emociones al cuerpo, sacalas de la mente, no sirve pensar que sentiríamos si pasa tal o cual cosa, sino dejar que pase y conectarnos desde ahí. Cortar con la ilusión de las apariencias de las cosas, para poder ver la verdad que está detrás. Debemos liberarnos de esos pensamientos, no podemos seguir de esta manera. ¡Corte rotundo! de raíz, no desperdiciemos más las oportunidades que se nos presentan por no VERLAS, por estar enceguecidos en pensamientos autodestructivos, Abre la mente, aclara tus pensamientos, y conéctate con tu paz interior, qué eso sana! Buen día para hacer limpieza de energías, para cortar con relaciones que cuesta ponerles fin. Corte de lazos. Excelente día para enseñar algo. No te deprimas ni te pongas pesimista, saca las sombras de tu cabeza Refleja luz. Refleja paz, refleja amor, refleja armonía. Buena jornada para todos!!



alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya:

Espejo 9 - Energía del 10/06/2021 - Onda Encantada del Perro

Por Alejandra Dip

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar