Efemérides del día de la fecha, 10 de Junio

DÍA DE LA AFIRMACIÓN DE LOS DERECHOS ARGENTINOS SOBRE LAS MALVINAS, ISLAS Y SECTOR ANTÁRTICO Establecido a través de la Ley Nº 20.561 en el año 1973, en este día se conmemora la creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos en el Mar Atlántico y la designación de Luis Vernet como primer gobernador-comandante en el año 1829: "Su instauración fue la afirmación de nuestra soberanía sobre las islas desde nuestra emancipación y en condición de legítima heredera de España de este territorio y demás islas del Atlántico Sur". En el año 1833, la corbeta "HMS Clío" de la Marina Real Británica y un buque de guerra ocuparon por la fuerza Puerto Soledad, expulsaron a la población y reemplazaron las legítimas autoridades argentinas por otras británicas: "Este acto de fuerza no fue consentido por ningún Gobierno argentino a partir de esa fecha, y desde entonces -y hasta la actualidad-, las islas son objeto de una disputa de soberanía con el Reino Unido, lo que es reconocido por las Naciones Unidas mediante la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General".



DÍA DE LA SEGURIDAD VIAL En esta jornada se recuerda la entrada en vigencia del Decreto 26.965/44 de la entonces Administración General de Vialidad en el año 1945. El mismo estableció el cambio de mano para la circulación de vehículos y tenía el propósito de reducir los accidentes de tránsito, producto del arribo al país de automóviles fabricados en Estados Unidos, y alinearse con el resto de los Estados americanos. Cabe aclarar que, previo a esto, Argentina y Uruguay eran los únicos países por los que se transitaba por la mano izquierda. Por otra parte, se promueve la educación vial como estrategia para reducir los accidentes de tránsito. Dicha estrategia comprende no sólo el conocimiento de normas y señales de tránsito sino que también incluye la generación de actitudes y prácticas de prevención de accidentes. Según el Informe Anual 2020 (Datos preliminares) del Ministerio de Transporte, el año pasado se registraron 2784 siniestros fatales en los cuales fallecieron 3138 personas. Específicamente el 81% de las víctimas eran hombres y el 17% mujeres; el rango etario que concentra el mayor número de víctimas es de 15 a 34 años; y 6 de cada 10 víctimas fatales son usuarios vulnerables de la vía pública (ocupantes de motos, peatones y ciclistas).



SE LANZA "LAST YEAR WAS COMPLICATED" Un día como hoy en el año 2016, Nick Jonas lanzaba su tercer álbum "Last year was complicated". Producido por el cantante estadounidense junto a Max Martin, "Shellback" y Jason Evigan e integrado por canciones compuestas por el artista con Tove Nilsson y Bebe Rexha, en el disco Jonas trató de ser lo más honesto posible con sus fans: "Creo que este es el verdadero Nick Jonas". Entre las canciones se encuentran "Bacon", "Close", "Chainsaw" y "Champagne problems".



Efemérides del día de la fecha, 10 de Junio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar