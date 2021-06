» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 10/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

Independiente Rivadavia empató en su visita a Instituto y no pudo alcanzarlo. En la reanudación de la 11ª fecha de la Primera Nacional se disputaron ayer tres partidos de la Zona B, con protagonismo del otro líder: Independiente Rivadavia. Sin embargo, la Lepra no pudo aprovechar el empate de Güemes frente a Villa Dálmine: igualó 0-0 como visitante ante Instituto de Córdoba y desperdició la oportunidad de alcanzar al Gaucho en lo más alto de las posiciones. Ahora, los santiagueños suman 22 unidades, mientras los mendocinos se quedaron con 20. En el otro encuentro de este miércoles, Tristán Suárez venció 1-0 como local a Guillermo Brown de Puerto Madryn en un duelo de dos equipos que deambulan por la parte baja de la tabla, al igual que el Violeta. Hoy continuará la programación de la 11ª fecha de la Zona B con: Gimnasia de Jujuy vs Atlético de Rafaela (14.00), Deportivo Morón vs San Martín de San Juan (15.00) y Santamarina vs Defensores de Belgrano (15.00). Mientras mañana viernes se medirán: Ferro Carril Oeste vs Brown de Adrogué (14.00; TyC Sports), Almagro vs San Telmo (15.30) y All Boys vs Barracas Central (16.00; TyC Sports). En tanto, por la Zona A, Gimnasia de Mendoza y San Martín de Tucumán jugaban anoche, al cierre de esta edición. Hoy lo harán: Deportivo Maipú vs Chacarita (15.00), Deportivo Riestra vs Belgrano de Córdoba (15.00), Tigre vs Estudiantes de Buenos Aires (18.00; TyC Sports), Estudiantes de Río Cuarto vs Almirante Brown (18.00) y Agropecuario vs Atlanta (20.10). Mientras mañana viernes, la fecha se cerrará con el encuentro entre Temperley y Nueva Chicago (18.00; TyC Sports).



