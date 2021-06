» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 10/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Poema:

Predestinados...

Por Nahuel Sanchez-Bredle











Mientras te espero rendido a tu amor,

Vuelvo la vista atrás, como un ángel

Me viniste a rescatar. La incertidumbre

Se transformó en néctar y poesía,

Era Dios, llegaría la respuesta y aquel

Ansiado día... Mi sincera confesión desnudó mi alma,

Te pedí una sola oportunidad, mi anhelo

Era conquistar tu corazón. El camino

Tuvo piedras, no fue fácil empezar de cero,

Volver a confiar con esperanzas y con fe en

Un amor verdadero... Las 24 horas del día habitás en mi mente

Y en mi corazón, no existen límites ni fronteras

Predestinados con un propósito: bendecir y ser

De bendición. Solo Dios lo pudo hacer, nos

Espera el altar y un eterno amor que

Te quiero regalar... Me enamora tu dulzura, tu romanticismo y

Tu cordura, saber que despertaremos cada día

Juntos entre besos y caricias, vos y yo tomados

De la mano, pacto y promesa con Dios, mi bella

Esposa Ailin soy tuyo con mi mayor convicción,

Nunca me faltes, te amo, muero de amor por vos...

