Se lanza una nueva campaña de "Difusión de lo técnico"

Es una iniciativa de distintas escuelas secundarias técnicas para despertar y promover el interés por la amplia oferta educativa de la modalidad que existe en Campana y Zárate, uno de los principales polos industriales del país. Debido a las restricciones del COVID-19, se implementará a través de canales de comunicación tradicionales y digitales. La educación técnica es una pasión, un modo de vida. Y en Campana y Zárate, también es una opción concreta y variada de formación. Para aden-trarse en las posibilidades que ofrece a los estudiantes que egresan de la Primaria, distintas escuelas secundarias técnicas lanzan una nueva edición del programa "Difusión de lo técnico", al que se sumaron docentes y estudiantes, así como referentes de la industria local. "Es una campaña que hacemos llevando a los chicos que están culminando el sexto grado del Primario la idea de qué es una escuela técnica y por qué es importante estudiar en ella", comentó Ludovico Grillo, director de la ETRR. Difusión de los técnico busca acercar las propuestas pedagógicas de las escuelas técnicas de la región a sus posibles aspirantes. Antes de la pandemia, estudiantes de la ETRR visitaban las primarias de Campana contando sus experiencias, explicando por qué eligieron esa modalidad educativa y compartiendo atrapantes ejercicios con los chicos. Debido a la continuidad de las restricciones, este 2021 la edición del programa será remota, a través del diseño e implementación de una mañana multicanal que combina contenidos dirigidos a medios tradicionales y digitales. Asimismo, a la iniciativa se sumaron establecimientos participantes del programa de fortalecimiento educativo GEN Técnico de Tenaris, que contribuye a la modalidad desde la capacitación a docentes y estudiantes, la mejora de infraestructura y la coordinación de Prácticas Profesionalizantes en el Centro Industrial Campana, entre otros ejes de acción. Además de atraer a la nueva generación de estudiantes, el programa apunta a derribar mitos alrededor de la educación técnica. En especial, Grillo destacó "que se trata de una modalidad para cualquiera que tenga proactividad, ganas de aprender y de innovar, más allá de su género y trayectoria educativa previa". "La educación técnica es una formación integral. Tenés una mayor carga horaria, pero al final del camino habrá un plus. Todas las industrias de la región ponen su vista en nuestras escuelas a la hora de buscar candidatos", resaltó Cecilia Paternoste, vicedirectora de la EEST Nº1 "Luciano Reyes" de Campana. "Incluso si no se tiene pensado seguir en el ámbito técnico-industrial, deja una buena base de cara a carreras vinculadas a la salud, administración, humanísticas y artísticas, preparando para resolver distintos desafíos", destacó por su parte Mario Pérez, director de la EST Nº4 de Zárate. Alumnos de escuelas técnicas se sumaron a Difusión de lo técnico aportando su visión sobre la educación que reciben. "No hay que perder esta oportunidad: sin importar si se viene de escuela pública o privada, se va a aprender muchísimo", aseguró Zita Encina, de la ETRR. Por su parte, Priscila Alday, de la EST Nº2 de Campana, sostuvo que "los contenidos que incorporás te sirven a futuro, pudiéndolos aplicar en cualquier ámbito. Eso es verdaderamente valioso". Campana y Zárate conforman uno de los polos industriales más importantes del país. Juan Fernández, representante local ante la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), destacó las operaciones "de empresas siderúrgicas, automotrices, refinerías, petroquímicas, químicas, centrales de generación eléctrica, terminales portuarias y de logística", tanto multinacionales como pymes, posibilidades laborales que se amplían si se suman las existentes en parques industriales cercanos como los de Escobar, Pilar y Exaltación de la Cruz. Oferta educativa Por disposición de la Provincia de Buenos Aires, todas las escuelas secundarias técnicas tienen un plan de estudios de siete años. A partir del cuarto, los estudiantes pueden optar por una de las especialidades que ofrece su establecimiento. En Campana las escuelas técnicas ofrecen formación en Electromecánica, Electrónica, Química, Programación, Maestro Mayor de Obras y Electricidad, siempre según el establecimiento escogido. Mientras tanto, en Zárate las especialidades disponibles son Electricidad, Electrónica, Electromecánica, Administración de las Organizaciones, Maestro Mayor de Obras e Informática. En ambos distritos hay escuelas de gestión tanto pública como privada.

VIDEO: Debido a las restricciones del COVID-19, la edición 2021 del programa Difusión de lo técnico será virtual. Para poder ver el video con testimonios de la docentes, estudiantes y referentes de la industria de la región sobre la importancia de la educación técnica para el desarrollo individual y comunitario, seguí el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=dJmxAIXSKzQ o dale play al video a continuación.



Se lanza una nueva campaña de "Difusión de lo técnico"

