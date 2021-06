Un Ford Fiesta casi cae al zanjón entre la Ruta 6 y la colectora, a la altura del barrio San Jorge, mano a Campana. El conductor de un Ford Fiesta derrapó y la rueda izquierda quedó colgando del paso sobre el zanjón de ingreso a la calle Los Horneros, frente al barrio San Jorge, mano a Campana, a unos 100 metros de la pasarela peatonal que se encuentra sobre la Ruta 6. La alarma telefónica movilizó a Bomberos Voluntarios de Los Cardales y Campana, además de efectivos del Destacamento de Ruta 4 y Comando Patrulla Campana. El auto, que impactó contra la pared de hormigón del zanjón, fue retirado a "tiro" con otro vehículo particular que se prestó a la tarea, al tiempo que su conductor, quien presentaba lesiones, fue trasladado hasta el hospital municipal por un móvil del SAME para ser examinado y dado de alta.

El auto fue retirado a "tiro", con otro vehículo particular que se prestó a la tarea.

#Dato accidente en Ruta 6 frente al barrio San Jorge. Un Ford Fiesta Ambient quedó inclinado, colgado, en el borde del camino sobre el puente pluvial. Bomberos de #Campana, Bomberos de Cardales, Comando Patrulla y SAME que realizó el traslado del conductor al hospital pic.twitter.com/h2BMdUORo9 — Daniel Trila (@dantrila) June 6, 2021

Derrapó en Los Horneros

