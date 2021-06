La Secretaría de Desarrollo Económico sigue brindando asesoramiento a comercios

Su titular, Sergio Roses, recorrió CW Especias y Equipamientos Comerciales y conversó sobre la tarea que desarrollan y el acompañamiento que realizó el Municipio para obtener su habilitación.

El secretario de Desarrollo Económico del Municipio, Sergio Roses, sigue visitando comercios de la ciudad a fin de conocer las realidades de cada sector y acompañar el proceso de crecimiento de cada uno de ellos.

En esta oportunidad, acompañado por el director de Producción, Gastón Barrios, Roses se acercó a las instalaciones de la empresa "CW Especias y Equipamientos Comerciales", donde dialogó con su titular Mauro Heikele.

El negocio fue fundado el 1° de Julio de 1999 y llegó a Campana en 2012. En la actualidad, gracias a una inversión propia adquirió un predio en Colectora Sur para montar su comercio y vender cuchillería, heladeras mostrador, cámaras de refrigeración y todo lo referido a proveer al rubro de carnicería y comercios la provisión, incluso de condimentos.

"Quiero agradecer a la Municipalidad en todo lo que nos ayudaron desde la Secretaría Legal y Técnica, que trajo al equipo de habilitaciones para poder terminar de tener mi empresa con todos los requisitos, hasta la Secretaría de Desarrollo Económico, que me ayudó con los requisitos para la habilitación de los productos de condimentos, adobos y especias que empezamos a trabajar como una derivación de nuestro rubro principal. Siempre nos pusimos metas, siempre fuimos creciendo de a poco, hoy somos más de 7 trabajando en este emprendimiento y que del otro lado te den una mano me pone muy contento. Me permite seguir metiendo ideas y cosas en el día a día y da la posibilidad de generar más trabajo", sostuvo Heikele mientras mostraba las instalaciones.

Roses, por su parte, agradeció estas palabras a la vez que valoró el gran trabajo coordinado y conjunto entre las distintas dependencias municipales para acompañar y facilitar la labor de los emprendedores y comerciantes de la ciudad.

"Trabajamos para que Mauro como otros tantos comerciantes sigan apostando a un sólido tejido productivo local. Por eso, ponemos a disposición todas las herramientas del Estado y estamos pensando, en un corto tiempo, un ciclo de capacitaciones orientados exclusivamente al rubro", concluyó.