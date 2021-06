Será este lunes y martes, de 10 a 12, en la sociedad de fomento del barrio, donde brindarán asesoramiento, responderán consultas y brindarán información necesaria sobre los distintos trámites y programas destinados a personas con discapacidad. La "Oficina Inclusiva" de la Dirección de Discapacidad, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano del Municipio, continúa visitando los barrios de la ciudad para acercar a los vecinos la atención que prestan. En esta oportunidad, personal de dicha dependencia atenderá consultas el lunes 14 y martes 15, de 10 a 12, en la sociedad de fomento de Santa Lucía de vecinos de dicho barrio y San Luciano. Allí, se brindará toda la información necesaria sobre trámites que necesitan las personas con discapacidad que no pueden llegar hasta la oficina ubicada en 25 de Mayo 1117. Además, se entregarán las planillas para tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y se asesorará sobre el certificado médico oficial, pensiones, eximiciones de impuestos, entre otros. Por otra parte, los vecinos podrán ser asesorados sobre los pases de transporte público provincial y nacional, obras sociales y recursos de amparos, algo que muchas veces las personas no tienen la información necesaria. Si bien la Oficina Inclusiva recorrerá todos los barrios, los vecinos pueden acercarse a 25 de Mayo 1117, como así comunicarse a través del email discapacidadmcampana@gmail.com o bien vía Whatsapp al 660798.



Se brindará toda la información necesaria sobre trámites que necesitan las personas con discapacidad que no pueden llegar hasta la oficina ubicada en 25 de Mayo 1117.



Santa Lucía recibirá la "Oficina Inclusiva" de la Dirección de Discapacidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar