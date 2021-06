Rubén Romano encabezó otra actividad de inscripción voluntaria al plan de vacunación contra el COVID-19. "La vacuna va a llegar a todos y todas. Hay un esfuerzo muy grande por cuidar la salud de los argentinos, y un compromiso ciudadano para ponerle fin a la pandemia" sostuvo el médico y máximo referente del PJ-Frente de Todos. Rubén Romano encabezó un nuevo operativo de inscripción al Plan Nacional Vacunate! , buscando principalmente incentivar la vacunación de personas mayores de 70 años, para las cuales ya no es requisito registrarse en el sistema provincial. "Entendiendo que la llegada del invierno podría tener consecuencias severas para los grupos de riesgo, es importantísimo que todos los mayores estén vacunados" señaló el médico y principal referente del Pj-Frente de Todos, durante la jornada que se realizó en el barrio Lubo. Romano señaló también que "la aceptación de la vacuna ha ido creciendo. Hubo una campaña nefasta, que llenó de miedos a muchos, pero que afortunadamente fue superada. Hoy la vacuna es símbolo de esperanza. Estamos ampliando el rango vacunatorio, y en poco tiempo todas las personas mayores de edad recibirán su turno. Por cada vecino que se inscribe para recibir la vacuna, hay una vida menos en riesgo". Mientras en Campana ya se superaron las 41.000 aplicaciones, Romano concluyó diciendo que "la vacuna va a llegar a todos y todas. Hay un esfuerzo muy grande por cuidar la salud de los argentinos, y un compromiso ciudadano para ponerle fin a la pandemia, pero debemos seguir cuidándonos porque el virus no descansa. Ya sabemos lo nocivo que puede ser. Debemos cumplir con las medidas preventivas, evitar reuniones sociales, sanitizar las manos y utilizar tapabocas. Estamos muy cerca de recuperar la normalidad de nuestras vidas, y dar sentido a tantos meses de esfuerzo, que no hayan sido en vano".

Romano encabezó el operativo en el Barrio Lubo.





Avanza el registro de personas para recibir la vacuna contra el Covid-19.





Vecinos se acercaron para concretar la inscripción.



"Por cada vecino que se inscribe para recibir la vacuna, hay una vida menos en riesgo"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar