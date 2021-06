MÁS VACUNAS El próximo lunes arribará al país un cargamento de 934.200 dosis de vacunas de AstraZeneca contra el coronavirus correspondientes al acuerdo bilateral con México, anunció la ministra de Salud, Carla Vizzotti. "Vacunar, vacunar y vacunar: es el camino que elegimos y del que no nos apartamos. Por eso recibimos con gran alegría la confirmación del arribo de otras 934.200 dosis de Astrazeneca por el acuerdo bilateral con México", destacó la funcionaria en su cuenta de Twitter. Al respecto, Vizzotti detalló que el avión con el lote de vacunas llegará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el lunes 14 a las 6:40. La Argentina lleva recibidas de AstraZeneca 1.944.000 dosis por el mecanismo COVAX y otras 2.992.200 de las que su principio activo se produjo en la Argentina.



RECOMENDACIONES Los expertos recomendaron al Gobierno nacional "seguir pensando en medidas similares" al confinamiento estricto de nueve días "en distritos que estén en alarma epidemiológica", a horas de que el presidente Alberto Fernández establezca el nuevo DNU que fijará las restricciones que entrarán en vigencia desde el próximo sábado. Así lo indicaron altas fuentes del Gobierno, que precisaron que la recomendación fue realizada durante una reunión encabezada en Casa Rosada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti. En ese marco, los expertos destacaron que durante el confinamiento estricto "hubo un alto cumplimiento de la gente en casi todo el país", porque "fue una medida planificada y anunciada con principio y con final". Además, recomendaron "volver a tener estos períodos de cierres intermitentes durante el invierno", y consideraron que los nueve días de confinamiento estricto fueron "eficaces para bajar los casos en casi todo el país, menos en Córdoba que explotó". CONDENADO Un tribunal de La Rioja condenó al tatuador Patricio Pioli a cinco años de prisión, en el primer fallo de este tipo por difundir imágenes íntimas de su ex pareja, en lo que se conoce como "pornovenganza". La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de La Rioja, integrado por los jueces Edith Agüero, María Petrillo y Fernando Romero, dictó la condena por los delitos de "coacción y lesiones leves calificadas". Pioli agredió a su ex pareja tras la ruptura y difundió, a modo de despecho, fotos y videos de la intimidad que compartieron mientras duró la relación y que pertenecían a la esfera de la privacidad de ambos. El hombre llegó al juicio en calidad de detenido. Según se ventiló en el proceso, Pioli infligió a su ex pareja, durante y después de la relación, "violencia física, verbal y psicológica". La víctima describió: "Me amenazaba con que iba a difundir" las fotos y videos, cosa que efectivamente hizo. CAYERON EXPORTACIONES Las exportaciones de carne vacuna se derrumbaron 35% en mayo último y los frigoríficos pudieron cumplir apenas con el 65% de sus planes de venta al exterior, en medio de las restricciones impuestas por el Gobierno, según datos difundidos por el sector. El mes pasado se exportaron 45.200 toneladas, por debajo de las 69.500 de abril. Los frigoríficos -que mantienen negociaciones con el Gobierno para normalizar las ventas- sostienen que con las restricciones a las exportaciones de carne "se interrumpió el muy buen desempeño que venía mostrando la actividad". Según un relevamiento de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra), en mayo se colocaron en el exterior poco más de 45 mil toneladas de res con hueso. Miguel Schiariti, presidente de Ciccra, dijo que estimaron esos números a partir de encuestas realizadas a los exportadores, para conocer lo antes posible el impacto de la medida que restringió las ventas externas.

Breves: Noticias de Actualidad

11 de Junio de 2021

