Carla Navazzotti se recupera

La secretaria de Actas del Partido Justicialista de Campana comunicó a través de las redes sociales que evoluciona favorablemente del COVID-19. Una muy buena noticia: Carla Navazzotti, secretaria de Actas del Partido Justicialista de Campana, informó a través de las redes sociales que evoluciona favorablemente tras padecer un cuadro grave de COVID-19. "Hola gente ayer me bajaron a piso. No termino de contestar y agradecer todo lo que se movieron. Sigo recuperándome", escribió la dirigente política local en su Facebook el martes, un día después de cumplir 38 años. Navazzotti agradeció las muestras de apoyo recibidas durante la peor etapa de su internación. "Es realmente emocionante leerlos creo que hay mucho de la fe y la energía de todos ustedes en que haya salido adelante. Me ayudaron muchísimo todos. No tengo más que palabras de agradecimiento para todos", manifestó. La dirigente peronista destacó "al equipo médico de la UTI Delta, a Pedro y a Rubén Romano por todo lo que se movieron". También al sindicalista Pedro Milla, "siempre leal", junto a sus amigas "de siempre que hicieron de todo para ayudarme a salir". Asimismo, Navazzotti le agradeció a su "familia de Fierro" y reafirmó su confianza "en Dios". "Por favor, a seguir cuidándose", cerró Navazzotti, protagonista de una noticia feliz.

