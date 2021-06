La ANMAT prohibió la comercialización de un aceite de oliva y un desinfectante

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de un aceite de oliva y un desinfectante utilizado en la industria alimentaria por ser productos ilegales. A través de la Disposición 4011/2021 publicada este jueves en el Boletín Oficial, el organismo de control determinó que se prohíbe "la elaboración, fraccionamiento y comercialización" en todo el país del "Aceite de oliva, marca ´Monte Olivo´, Salud & Buen Gusto, Origen: San Rafael, Mendoza, R.N.E. 3314257, R.P.N.A. 13624389, Primera Prensada en frío Extra Virgen". La medida fue dispuesta debido a que no hay registros de establecimiento y de producto, pero también por "estar falsamente rotulado al exhibir en el rotulo un número de RNE y RNPA inexistentes, resultando ser en consecuencia un producto ilegal". En los fundamentos se precisó que las actuaciones se iniciaron a raíz de un reclamo de un consumidor ante el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) en relación a la comercialización de este aceite que "no cumpliría con la normativa alimentaria vigente". En el reclamo, el consumidor indicó que "el producto tendría olor y sabor no característico". Frente a esta acción, el Departamento de Higiene de los Alimentos de la provincia de Mendoza determinó que el producto no se encontraba registrado.

Aceite de oliva, marca "Monte Olivo", imagen ilustrativa. En tanto, mediante la Disposición 4012/2021, la ANMAT también prohibió "el uso, comercialización y distribución" en todo el país de "todas las presentaciones y de todos los lotes del producto rotulado como: ´AMONIO CUATERNARIO PARA USO EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA, marca BACTER ACTION BIOPLAS - Variedad HERBAL´", por ser un producto domisanitario adulterado. La investigación se inició a partir de una denuncia realizada ante el Servicio de Domisanitarios , por parte de la firma C.L.P que comercializa productos químicos de limpieza. En la presentación, la compañía informó sobre "la adulteración de un producto de su titularidad, en donde detectó que la firma identificada en el rótulo como INSUMOS QUÍMICOS BIOPLAS, habría accedido a sus productos retirándoles posteriormente las etiquetas originales, reemplazándolas por otras de papel en las que se mantiene la marca de la firma denunciante, BACTER ACTION (Variedad: HERBAL) y se agrega el nombre BIOPLAS". Los compuestos de amonio cuaternario son sustancias ampliamente empleadas en los desinfectantes utilizados en la industria alimentaria para la higienización de superficies e instalaciones.

