En este año del 26º Aniversario de Campana Amanecer Literario, continuamos con nuestras notas relacionadas con la creatividad de nuestros escritores en tiempos de pandemia. En este caso nos encontramos con Derlinda Helse, a quien le preguntamos lo siguiente: -¿Cómo ha sido ingresar a CAL? -Ingresé a C.A.L en las primeras reuniones de Mayo del 2019. El primer día que llegué iba con muchas expectativas, Adelina Fontanella me había invitado. Siempre tuve curiosidad de entrar a esa casona de la calle Becerra que en días martes, el murmullo detrás de las ventanas me atraía. -Siempre escribí, sin pensar mucho en lo que producía. Estaba feliz de estar ahí, entre personas cuyos trabajos seguía por este medio y otros. A medida que iban llegando, me saludaban y se acomodaban, haciéndome sentir como de la casa. -Cuando empezó la reunión formal, Matilde Strobino me dio la bienvenida, los adopté, hoy siento un profundo cariño y respeto por ellos. Ahora el murmullo se había transformado en voz, la voz en aprendizaje, y luego la amistad en sentimientos escritos para ser leídos en ávidos momentos de ocio. Encontré en CAL todo lo que necesitaba para ser la escritora que siempre soñé. -¿Que cambió en vos luego de asistir a CAL? -Cambió en mí el respeto por los sueños, aprendí que no hay que menospreciar ninguno de nuestros sentimientos y también que muchas cosas que uno se propone pueden llegar a concretarse en la medida que se avance con respeto y dedicación. Cambió mi negatividad a lo que escribo, porque CAL no juzgó, sólo me escuchó y a veces gustó y otras no. Entendí que es el lector el que elige, pero quien escribe no debe perder su personalidad, copiando ideas o estilos, sino ser fiel a sí mismo. -¿Cómo nació la inquietud de editar tu primer libro? -Surgió por una pregunta en un email tuyo donde preguntabas: "¿Crees que estás preparada, para tu primer libro?" Y la respuesta fue: "Si, pero solo si me ayudas." En realidad, estaba esperando que alguien me diera el ánimo que me faltaba para encarar este proyecto, que no es fácil, tiene sus tiempos de armado, corregido, elaboración que desconocía completamente. -¿Cómo te decidiste a presentarlo en medio de la pandemia? -Primero la idea de publicarlo y presentarlo el pasado 26/3/21 en medio de la pandemia fue, el inmenso deseo de que mi madre pudiera presenciar ese evento tan importante en la vida de las dos, considerando que el libro está dedicado a ella y que era mi deseo homenajearla en vida. -Dios estuvo de mi lado, ya que en el momento que pedí permiso para hacerlo, el virus nos había dado un gran respiro, y con la ayuda del Director de Cultura de la Municipalidad de Campana Hernán Casanova y su equipo, pudimos acceder a una presentación con distanciamiento social, acotada en horario y para solo veinte personas. Se realizó en la ex Biblioteca Municipal Edificio 6 de Julio, fue un evento chiquito, pero hermoso, donde no faltaron sorpresas, emociones, alegría, una inmensa felicidad, sin romper ninguna regla, y con el respeto que amerita el momento que aún estamos viviendo, lamentablemente con más fuerza ahora. -¿Cómo se sobrelleva este tiempo de pandemia? -Este tiempo, para mí es como cualquier otro. Adaptándome a las circunstancias, si no puedo hacer esto, hago lo otro. A veces no me alcanza el día para todo lo que me propongo. Estoy en actividad constante, respetando el protocolo que se imponga, porque eso es básico y fundamental. Desde casa tengo al menos ocho actividades que me mantienen entretenida, uso mucho la tecnología, para reuniones, estudiar, hacer ejercicios. En la faz literaria mucho me inspira y entretiene un grupo de WhatsApp donde alrededor de 20 integrantes de C.A.L despuntamos el vicio de crear desafíos, motivándonos a escribir no menos de un trabajo por semana, desafiándonos a contar sílabas y versos, con resultados maravillosos. -Es importante destacar que desde el comienzo de la cuarentena, allá por marzo/2020, el libro "Esencia" de nuestra querida Derlinda, es el único que se dio a conocer en forma presencial.



Derlinda junto a su madre el pasado 26 de marzo cuando presentó el libro a la comunidad.





Tapa de su primer libro titulado Esencia LO QUE EL ALMA REQUIERE Espero que el extrañarte,

no sea definitivo.

Se me está haciendo largo,

este viaje, viejo amigo. El día de tu partida

me quedó un gran vacío.

Intuyo que tú estás bien

y ya pasará este hastío. En las noches de insomnio

te pienso y también sonrío,

de tantas locuras juntos

en los veranos contigo. Partiste sin despedidas,

sin palabras, ni ilusiones,

"De allá no podré volver"

Mencionaste en ocasiones. El silencio no permite,

lo que el alma requiere

Al despertar cantaré,

y que el destino me lleve.

Escritores en Tiempos de Pandemia:

Campana Amanecer Literario presenta a Derlinda Helse

Por Stella Maris González Chuquel

