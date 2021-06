Julio N. Carreras

Causales de algunas de las crisis económicas de la historia. Segunda Parte. Continuando en el siglo XX, encontramos un hito que marca la terminación de una época de pos guerra que duró casi treinta años, que afectó no solo a la dividida Alemania, sino también a toda Europa: El Muro de Berlín. Un poco de historia de lo sucedido en el período de vigencia de la división de las dos Alemanias, puede ayudar a conocer el accionar, que no ha variado en absoluto, sobre ciertos grupos contemporáneos que se quedaron viviendo en un pasado perimido de la historia en nuestros días. Por casi 30 años, Berlín estuvo dividida no solo por ideología, sino por una barrera de hormigón que serpenteó por la ciudad y funcionó como símbolo desagradable de la Guerra Fría. En el lado Oriental al inicio con la política de nacionalización y planificación de la economía se logró en principio un desarrollo industrial; garantizándole además a la población el acceso general al trabajo y sindicalización, la educación, la salud, cosas que no fueron cumplidas. La vida resulta muy diferente en cada lado. En Alemania Occidental el nivel de desarrollo que alcanzan es rápido y alto, debido a la ayuda del Plan Marshall de EE.UU (1948-1961). La diferencia en el desarrollo, del lado capitalista con la ayuda económica era superior al de la RDA, donde el gobierno de corte estalinista, autoritario, impidió la organización de los obreros y su participación en la planificación económica y socialista, contrario a lo que se pregonaba. Se ejerció un fuerte control sobre la población, lo que llevó a continuos éxodos hacia el sector occidental. El gran declive económico de la RDA durante los años 80, recrudece cuando disminuyó la ayuda soviética y el mundo comunista en Europa Oriental estaba en crisis económica generando protestas masivas en contra del gobierno. Finalmente en la noche del 9 noviembre de 1989, cae el Muro de Berlín. La economía fue uno de los principales responsable de su caída. Además de los años del comportamiento dictatorial y autoritario, y de la guerra fría, basados en un riguroso control de la vida social y personal de cada ciudadano, creando la célebre policía política que respondía solo al Partido Comunista, aún por encima de las fuerzas policiales y militares. La caída del muro vino motivada además, por la apertura de fronteras entre Austria y Hungría. La crisis económica siguió con protestas masivas en contra del gobierno en mayo de 1989, y el continuo éxodo de cada vez más alemanes. Deutsche Volkspolizei (DVP). Fue creada en la zona de ocupación soviética en reemplazo de los antiguos cuerpos de policía de la Alemania nazi, pasó a ser Policía Política, utilizando el miedo. Sus agentes recibían el apodo de VoPos (contracción en alemán de Volkspolizei, en español Policía del Pueblo), y fue disuelta en octubre de 1990. Fue un régimen totalitario de izquierda bajo la bandera del Partido Comunista y muy al estilo de la suspensión total de los derechos civiles del pueblo sojuzgado al mejor uso de las dictaduras marxistas. El 15 de enero de 1990 la sede central de la llamada Stasi, Berlín Este fue tomada por ciudadanos para evitar la destrucción total de los archivos, que probaban el accionar de los miembros de esa policía política de seguridad. La crisis de la deuda soberana en GRECIA se inició a fines de 2009 como una de las primeras cuatro crisis de deuda en la zona euro. Los factores desencadenantes de ésta, fueron principalmente las debilidades estructurales de la economía, una creciente crisis bancaria y una súbita desconfianza de los acreedores. Los principales crecimientos de la deuda pública griega desde los años ochenta se debieron al pago de tipos de interés muy altos a los acreedores, y los desequilibrios internacionales. Se crea incertidumbre sobre la capacidad de que pueda cumplir con sus obligaciones. En abril del 2010, valoró la deuda soberana griega en el nivel de títulos especulativos o "bono basura" o sea posibilidad alta de impago, quedando el país solo con la posibilidad de recibir créditos de sus socios del euro y el FMI. En abril de 2010, en medio de fuertes caídas de las principales bolsas europeas, Grecia solicitó un "rescate financiero" y se convirtió en el primer país en la eurozona que recibió un plan de ayuda internacional. Desde mayo de 2010, el gobierno de Grecia ha estado implementando un "programa de ajuste macroeconómico", como condición sine qua non para acceder a la "asistencia financiera". El programa consistió en medidas que implicaban recortes en el gasto y el empleo del sector público, ampliación de la desregulación del sector privado, aumento de impuestos, privatizaciones y cambios estructurales. (Continuará).

De Todo Un Poco:

Opiniones Ciudadanas (Parte 18)

Por Julio N. Carreras

