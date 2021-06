La próstata es una pequeña estructura con forma de nuez que forma parte del aparato reproductor masculino. Este órgano rodea la uretra, el conducto que transporta la orina fuera del cuerpo. El cáncer de próstata es la causa más común de muerte por cáncer en hombres mayores de 75 años de edad. Este tipo de cáncer se encuentra pocas veces en hombres menores de 40 años de edad. A menudo no hay ningún síntoma. La prueba de sangre de PSA se puede hacer para examinar a los hombres en busca de cáncer de próstata. Con frecuencia, el nivel de PSA se eleva antes de que haya algún síntoma. Un tacto rectal anormal puede ser la única señal del cáncer de próstata. Se necesita una biopsia para saber si usted tiene cáncer de próstata. Una biopsia es un procedimiento para extraer una muestra de tejido de la próstata. La muestra se envía a un laboratorio para su análisis. Esto se hará en el consultorio del médico. Una vez diagnosticado el tratamiento depende de muchos factores, que incluyen su puntaje de Gleason y su salud en general. Si el cáncer no se ha propagado fuera de la glándula prostática, los tratamientos comunes incluyen: Cirugía para extirpar la próstata y algo del tejido circundante (prostatectomía radical) y/o Radioterapia. La hormonoterapia se utiliza principalmente para cáncer que se ha propagado más allá de la próstata o se reserva para pacientes con enfermedad localizada que no califica para los procedimientos anteriores. Si el cáncer de próstata se disemina incluso después de haber probado con hormonoterapia, cirugía o radiación, el tratamiento puede incluir quimioterapia con taxanos y se han descripto ttos con inmunoterapia donde se cifran mayores expectativas.

Dr. Maximiliano Rosenburt. Oncología clínica. Especialista en clínica médica (M.P.: 57505) DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER DE PRÓSTATA ¿Qué es la próstata? La próstata es un órgano genital masculino interno que se encuentra por debajo de la vejiga y rodeando a la uretra; su principal función consiste en fabricar parte del líquido seminal que conforma el semen. ¿Qué es el cáncer de próstata? Es el segundo cáncer más frecuente en los hombres. Se considera que 1 de cada 7 hombres podría tener esta enfermedad en etapas de control prostático. Por factores genéticos (antecedentes familiares de cáncer de próstata) y/o ambientales (ej: dieta rica en grasas-obesidad) la duplicación celular que lleva al aumento de tamaño de la próstata, habitual para la edad, puede alterarse apareciendo mutaciones genéticas que llevan al cáncer. ¿Cómo se manifiesta el cáncer de próstata? Puede ser una enfermedad totalmente asintomática durante años. De allí la importancia para hacer los controles periódicos que permiten un diagnóstico precoz para un tratamiento curativo. En caso de presentar síntomas durante sus etapas iniciales suelen ser los mismos que los causados por el agrandamiento benigno de la próstata (chorro urinario entrecortado, disminución de su calibre, sensación de vaciado incompleto). De llegar a un diagnóstico tardío se pueden manifestar mediante síntomas propios de metástasis: dolor en los huesos de columna, cadera, etc. ¿Cómo se diagnostica el cáncer de próstata? Mediante controles periódicos entre los 50 y 75 años de edad (a partir de los 40 años de existir familiares con antecedentes de cáncer de próstata) a partir de PSA (estudio en sangre) y tacto rectal. De presentar alguno de estos parámetros alterados se procede a realizar una biopsia prostática. ¿Qué es el PSA? Es una proteína fabricada por la próstata que aparece en el semen y tiene relación con la fertilidad. En un porcentaje bajo se evidencia en sangre y es utilizado como método de control para cáncer de próstata ya que las células cancerosas producen más PSA que el tejido sano. ¿Para qué sirve el tacto rectal? Permite evaluar la consistencia y tamaño de la próstata, alteradas durante presencia de un cáncer. ¿Para qué sirve la ecografía? La ecografía transrectal habitualmente se utiliza solo en casos de biopsia prostática. La ecografía renal-vesical-prostática se solicita para evaluar la presencia de signos que pudieran estar alterados durante presencia de síntomas urinarios. LO FUNDAMENTAL ES HACER LOS CONTROLES PROSTÁTICOS EN TIEMPO Y FORMA PARA OBTENER UN EVENTUAL DIAGNÓSTICO TEMPRANO Y LOGRAR UN TRATAMIENTO CURATIVO. MITOS DEL CÁNCER DE PRÓSTATA: 1. Si no hay síntomas no hay cáncer. El cáncer suele ser asintomático en sus inicios. 2. Es un cáncer lento, no peligroso. Tienen diferentes tipos de clasificación acorde a su agresividad, algunos de ellos de alta mortalidad. 3. Es un cáncer hereditario. Se considera que entre un 5 y 10% son hereditarios. 4. PSA elevado es cáncer de próstata. Diversas causas pueden elevar el PSA (inflamaciones de vía urinaria, infecciones, agrandamiento de próstata, etc.) por lo que ante un PSA elevado hay que estudiar su causa. 5. Si hay síntomas hay cáncer. Los síntomas pueden ser propios del agrandamiento del tejido prostático u otras enfermedades urológicas. 6. La vasectomía aumenta el riesgo de cáncer. No existe ningún riesgo. 7. Eyacular frecuentemente disminuye el riesgo de cáncer. No se ha demostrado dicha afirmación. 8. El cáncer de próstata tiene cura. Solo si es que se diagnostica en etapas iniciales.

NotiCMR:

11 de junio; Día Mundial del Cáncer de Próstata

