EL CAMPANENSE DEBÍA LARGAR DESDE EL NOVENO LUGAR Dado el protocolo vigente, debió permanecer en su domicilio y fue aislada su burbuja de trabajo. El ganador fue Damián Fineschi, compañero de equipo del campanense. Canapino y Rosso completaron el podio, mientras Rossi se mantuvo como líder del campeonato. La final de la quinta fecha de la Temporada 2021 del Súper TC2000 no tuvo a Matías Milla (Renault Castrol Team) en la grilla de partida: "presentó un cuadro febril y malestar físico, por lo que el personal médico de la categoría, cumpliendo con el protocolo vigente, decidió que permanezca en reposo en su domicilio y su burbuja de trabajo fuera aislada", informó ayer la categoría. En este contexto de pandemia de coronavirus, el piloto campanense fue considerado caso sospechoso y será sometido a análisis. En octubre del año pasado, el Negro ya había contraído la enfermedad y la pasó "bastante mal", según contó en su momento. Incluso, su cuadro requirió internación y asistencia de oxígeno. "Me agarró súper fuerte", explicó en ese entonces a través de un video que subió a sus redes sociales. El equipo Renault Castrol Team matizó esta mala noticia con la victoria de Damián Fineschi, quien luego de ganar la clasificación y la carrera clasificatoria el miércoles, ayer volvió a ser muy contundente para quedarse también con la final disputada en el circuito 9 del autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El podio lo completaron Agustín Canapino (Chevrolet YPF) y Juan Ángel Rosso (Puma Energy Honda Racing), mientras Julián Santero (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia) colocó a la cuarta marca diferente en los primeros cuatro puestos. Por detrás, dentro del Top 10, llegaron Matías Rossi (Toyota), Facundo Ardusso (Honda), Bernado Llaver (Chevrolet), Emiliano Spataro (Toyota), Tomás Cingolani (Renault) y José Manuel Sapag (Honda). Con estos resultados, Rossi culmina esta quinta fecha como líder del campeonato de pilotos con 73 puntos. Después se ubican Ardusso (72), Pernía (65), Canapino (64) y Santero (57). Por su parte, Fineschi (55) ascendió al sexto puesto, mientras Milla (27) cayó al noveno. La próxima fecha del Súper TC2000 se disputará el próximo domingo 18 de julio en escenario a confirmar.

FINESCHI, COMPAÑERO DE EQUIPO DE MILLA, FUE EL DOMINADOR ABSOLUTO DE ESTA QUINTA FECHA. CIARROCCHI EN EL TOP RACE Ayer, también en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires, comenzó la cuarta fecha de la Temporada 2021 del Top Race. Y Marcelo Ciarrocchi (Ford) se quedó con la victoria en la primera carrera. Por detrás llegaron Diego Azar (Toyota) y José Manuel Sapag (Ford), quienes completaron el podio. En tanto, Lucas Gambarte se llevó el Sprint en el Top Race Series, categoría que tendrá su final hoy a las 14.25 horas. Posteriormente, a las 16.15, se pondrá en marcha la segunda carrera del TRV6.

Automovilismo:

Súper TC2000; Matías Milla no fue parte de la final por un "cuadro febril y malestar físico"

