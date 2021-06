En este Apertura 2021 repitió lo conseguido en el Clausura 1997, cuando venció a Sportivo Barracas, Muñiz y Lugano en sus primeras tres presentaciones. "Por suerte se nos están dando las cosas, pero no dejan de ser apenas tres partidos", señaló su DT Gastón Dearmas. Con un agónico cabezazo de Mario Godoy, después de 30 minutos jugando con un hombre menos, Puerto Nuevo venció el miércoles 2-1 como local a Deportivo Paraguayo. De esa manera, prolongó su arranque perfecto en el Torneo Apertura 2021 de la Primera D: con tres victorias en tres fechas es el único líder del certamen con 9 unidades. Una situación que el Portuario ya había experimentado en el Torneo Clausura 1997, cuando también ganó en sus primeras tres presentaciones. El 1º de marzo de aquel año superó 4-2 como visitante a Sportivo Barracas con dobletes de Damián Rivas Karlic y Juan Carlos Segovia; una semana después, en Campana, derrotó 1-0 a Muñiz con un gol de Nolberto Miño; y posteriormente, el 15 de marzo, le ganó 1-0 como visitante a Atlético Lugano con otro tanto de Rivas Karlic. "Por suerte se nos están dando las cosas, pero no dejan de ser apenas tres partidos", explicó con tranquilidad Gastón Dearmas, un nombre en común en estos dos grandes arranques: en 1997 jugó aquellos tres partidos y, actualmente, es el entrenador del Auriazul. Sobre la victoria ante Paraguayo del último miércoles, el "Tonga" aseguró que se trató de "un partido durísimo, ante un rival muy duro", aunque resaltó los méritos que hizo su equipo para quedarse con la victoria: "En el primer tiempo jugamos muy bien y tuvimos varias situaciones de gol que no pudimos convertir, más allá del penal que nos permitió ponernos 1-0. Y en el segundo se nos complicó por la injusta expulsión de Kevin (Redondo). Pero nunca dejamos de buscar el partido y con diez hombres fuimos superiores, porque tuvimos convencimiento, hicimos lo que veníamos entrenando y hubo una entrega total de los jugadores". En aquel campeonato, hace 24 años atrás, el inicio perfecto se cortó en la cuarta fecha, con un empate 1-1 frente a Comunicaciones. En este 2021, Puerto Nuevo intentará llegar a la cuarta victoria en fila el próximo miércoles frente a Defensores de Cambaceres, nuevamente como local. "Es un rival dificilísimo, que siempre es candidato al ascenso y que es de los que mejor se ha armado para este Torneo Apertura. Además, viene de ganar y está ahí, con 7 puntos", remarcó Dearmas, quien no contará con Redondo y, quizás, tampoco con Enrique Grieger (el marcador central salió en el primer tiempo del duelo ante Paraguayo debido a una molestia). Encima, Eliseo Aguirre sigue todavía en proceso de rehabilitación de la grave lesión que sufrió en la pretemporada, mientras el defensor Sandro Areco y el mediocampista Rodrigo Martínez fueron baja por sendos problemas físicos. Por ello, fue el juvenil mediocampista Marcos Quiroga quien hizo las veces de rueda de auxilio ante las vicisitudes que surgieron el miércoles: ingresó en la primera parte por Grieger y ocupó el lugar de Redondo, quien pasó a jugar como marcador central; y tras la expulsión del capitán, retrocedió a formar la zaga central junto a Mario Godoy. "Nos pone muy contento que los chicos respondan. Sabemos que vamos a necesitar de todos y a los que les toque ingresar deberán estar a la altura. Quizás no tengan el ritmo de juego, pero deben estar bien", manifestó Dearmas, pensando en el duelo del próximo miércoles ante Cambaceres.

Primera D:

Después de 24 años, Puerto Nuevo volvió a lograr tres victorias en las primeras tres fechas

