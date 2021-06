El entrenador de Villa Dálmine analizó el punto que su equipo se trajo de la visita a Güemes de Santiago del Estero. "Siempre jugamos pensando en ganar, pero sabíamos que jugábamos contra el puntero", explicó. El miércoles, en la reanudación del campeonato de la Primera Nacional, Villa Dálmine empató 0-0 como visitante frente a Güemes de Santiago del Estero, líder de la Zona B. "Me volví tranquilo, pero no conforme", señaló respecto a la actuación Violeta el entrenador Marcelo Franchini. En diálogo con FM Radio City, el DT explicó la postura que eligió para afrontar el duelo contra el Gaucho, con un esquema 4-1-4-1, esperando defensivamente en campo propio y apostando principalmente al contragolpe. "No fuimos a empatar, siempre jugamos pensando en ganar, pero sabíamos que jugábamos contra el puntero, en una cancha difícil y en mal estado", señaló. En ese sentido, destacó "le entrega" del equipo en el primer tiempo, al tiempo que reconoció que, en el complemento, Güemes lo superó "en algunos sectores" del campo. Y que decidió los ingresos de Zaid Romero y Ataliva Schweizer para contrarrestar los intentos aéreos del elenco santiagueño: "Ellos tenían buena altura y nos estaban complicando con las pelotas paradas". Además, Franchini resaltó la tarea de Emanuel Bilbao, quien fue decisivo al atajarle un penal a David Romero a los 4 minutos del segundo tiempo. "El Flaco está en un buen momento y hay que aprovecharlo. Es importante que un arquero aparezca cuando se lo necesita", señaló el entrenador. Finalmente, a modo de balance, el DT agregó: "Lo importante es que nos llevamos un punto y que los muchachos han trabajado el partido muy inteligentemente. Hay que seguir trabajando para mejorar día a día, porque hay mucho por mejorar, tanto en lo físico como en lo técnico y lo táctico. El empate ante Güemes es un punto valioso que nos permite encarar de buena manera el partido frente a Deportivo Morón". Ese próximo compromiso de Villa Dálmine será el jueves de la semana venidera desde las 14.00 horas en el estadio de Mitre y Puccini. Y el objetivo será el mismo de las once fechas anteriores: conseguir la primera victoria del campeonato.

EL ENTRENADOR VIOLETA RESCATÓ EL PUNTO QUE SUMÓ SU EQUIPO EN SANTIAGO DEL ESTERO. TIGRE GANÓ Y QUEDÓ COMO LÍDER DE LA ZONA A En la continuidad de la 11ª fecha, Tigre derrotó ayer 2-1 como local a Estudiantes (BA) y quedó como único líder de la Zona A, dado que no pudieron ganar ni Gimnasia de Mendoza (igualó 0-0 como local con San Martín de Tucumán) ni Atlanta (cayó 1-0 con Agropecuario y perdió su invicto). El Matador cosechó 23 de los últimos 27 puntos que disputó y quedó una unidad por encima del Lobo mendocino y Atlanta, que suman 22 y tienen un partido más que el conjunto de Victoria. Ayer, por la Zona A también jugaron: Deportivo Maipú 1-2 Chacarita, Deportivo Riestra 1-1 Belgrano y Estudiantes (RC) 0-0 Almirante Brown. Hoy se cierra la programación con Temperley vs Nueva Chicago (18.00; TyC Sports). En tanto, por la Zona B, Gimnasia de Jujuy le ganó 1-0 como local a Atlético de Rafaela y trepó hasta el tercer puesto: con 17 puntos quedó a cinco del líder Güemes (22). Otro que festejó fue Defensores de Belgrano, que superó 2-0 a Santamarina en Tandil y llegó a las 16 unidades. Mientras que Deportivo Morón, próximo rival de Villa Dálmine, derrotó 1-0 como local a San Martín de San Juan. Hoy se completa la 11ª fecha de esta Zona B con otros tres encuentros: Ferro Carril Oeste vs Brown de Adrogué (14.00; TyC Sports), Almagro vs San Telmo (15.30) y All Boys vs Barracas Central (16.00).

