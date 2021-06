En la continuidad de la 11ª fecha, Tigre derrotó ayer 2-1 como local a Estudiantes (BA) y quedó como único líder de la Zona A, dado que no pudieron ganar ni Gimnasia de Mendoza (igualó 0-0 como local con San Martín de Tucumán) ni Atlanta (cayó 1-0 con Agropecuario y perdió su invicto). El Matador cosechó 23 de los últimos 27 puntos que disputó y quedó una unidad por encima del Lobo mendocino y Atlanta, que suman 22 y tienen un partido más que el conjunto de Victoria. Ayer, por la Zona A también jugaron: Deportivo Maipú 1-2 Chacarita, Deportivo Riestra 1-1 Belgrano y Estudiantes (RC) 0-0 Almirante Brown. Hoy se cierra la programación con Temperley vs Nueva Chicago (18.00; TyC Sports). En tanto, por la Zona B, Gimnasia de Jujuy le ganó 1-0 como local a Atlético de Rafaela y trepó hasta el tercer puesto: con 17 puntos quedó a cinco del líder Güemes (22). Otro que festejó fue Defensores de Belgrano, que superó 2-0 a Santamarina en Tandil y llegó a las 16 unidades. Mientras que Deportivo Morón, próximo rival de Villa Dálmine, derrotó 1-0 como local a San Martín de San Juan. Hoy se completa la 11ª fecha de esta Zona B con otros tres encuentros: Ferro Carril Oeste vs Brown de Adrogué (14.00; TyC Sports), Almagro vs San Telmo (15.30) y All Boys vs Barracas Central (16.00).



Primera Nacional:

Tigre ganó y quedó como líder de la Zona A

