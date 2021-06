El Intendente presentó a la Justicia otras 11 denuncias realizadas por vecinos en forma anónima mediante esta exitosa herramienta. Ya suman casi 400 desde que se puso en marcha esta herramienta. El intendente Sebastián Abella firmó este jueves 11 nuevas denuncias de venta minorista de droga presentadas por los vecinos de manera anónima a través del Buzón Vida y ya suman casi 400 desde que se puso en marcha la herramienta. Esta nueva presentación fue entregada a la Fiscalía General y servirán como disparadores de nuevas investigaciones o aportarán datos a causas que la Justicia tiene en curso. Acompañado por el secretario de Seguridad y Prevención Ciudadana, Abel Milano, el jefe comunal destacó la confianza de los vecinos con esta herramienta que les da la posibilidad de denunciar anónimamente las situaciones que viven en sus barrios. "Apodos, patentes, vehículos, colores de autos o motos y horarios, entre otros, son los datos que sirven para que la Justicia pueda desbaratar bandas que se dedican al narcomenudeo", enfatizó Abella tras la rúbrica de la documentación. Además, instó a los vecinos a depositar sus denuncias o la información que tengan en los distintos Buzón Vida ubicados en el Palacio Municipal, Hospital San José, Catedral Santa Florentina y CUCEI. Milano, en tanto, se mostró "muy satisfecho" con la evolución de esta herramienta porque "el vecino es quien más conoce la temática de droga en su barrio y, a través del anonimato, pueden denunciar irregularidades que son aportadas a la Justicia". Además, indicó que dentro del Buzón Vida se recibieron denuncias que no están relacionadas con el narcomenudeo, tales como reuniones, tirar basura en la calle, ruidos molestos, mal uso del espacio público, que, si bien no entran dentro de la información aportada a la Justicia, se redireccionaron a las áreas correspondientes para dar una pronta solución. Incluso, aseguró que llegan también se recepcionan denuncias de otros distritos, que nada tienen que ver con la ciudad ni con el Departamento Judicial que es integrado por Campana, Zárate y Exaltación, que fueron remitidas a sus respectivas jurisdicciones. "Es fundamental cerrar todo el circuito de la denuncia y estar atento y en vigilia de los resultados, ya que es la única forma de darle credibilidad a la gente, porque una herramienta que no tiene credibilidad, no funciona", concluyó el secretario de Seguridad.

El Intendente firmó 11 nuevas denuncias realizadas por vecinos de manera anónima.





Las nuevas denuncias ya fueron puestas a disposición de la Justicia.



Buzón Vida:

Abella firmó nuevas denuncias de vecinos por venta minorista de droga

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar