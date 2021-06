Campana cuenta con su primera Estación de Servicio Cardio-Asistida

Es la que se encuentra en Mitre y San Martín. Por una iniciativa de la empresa Axion energy, se instaló un desfibrilador y se capacitó a todo el personal en su uso. En los últimos tiempos la salud tomó otro lugar en la agenda pública. El desafiante contexto sanitario puso de manifiesto la necesidad de contar con infraestructura adecuada ante una emergencia. Y de eso han tomado nota las principales empresas de la región, cuyos aportes han sido esenciales para que el distrito afronte la pandemia. Este viernes Axion energy dio un paso más en el fortalecimiento de la salud campanense, instalando en la estación de servicio de avenida Mitre y San Martín un desfibrilador externo automático y capacitando a todo su personal en los protocolos de utilización. Esta acción complementa la donación de combustible para todo el año a las ambulancias del SAME, que la compañía concretó hace poco más de una semana. "La verdad que para nosotros es una alegría dar este paso tan importante para la comunidad", aseguró Roberto Dabusti, gerente de Responsabilidad Social de Axion energy, en diálogo con la prensa local. La instalación del desfibrilador, junto al entrenamiento en emergencias médicas del personal de la estación de servicio, hacen una "zona cardio protegida" en el corazón de la ciudad. "Esto para nosotros es muy importante porque es una estación de servicio muy céntrica, está frente a la plaza principal, el Municipio y sobre avenidas céntricas de la ciudad", destacó Dabusti. Ayer fueron capacitados los colaboradores de la estación de combustible que se desempeñan en los tres turno. Ahora están en condiciones de dar respuesta ante la descompensación no solo de un cliente de la estación o del shop, sino también a vecinos que estén circulando en los alrededores. El objetivo es que de acá a dos años todos los colaboradores de las estaciones de expendio de combustibles propiedad de la empresa sean entrenados. "Esa es la idea, no solo para los clientes y colaboradores de la estación de servicio, sino para toda la gente que transita cerca. Es bueno que se sepa que hay un desfibrilador en la estación de servicio y que el personal está capacitado para asistir en una emergencia", expresó Dabusti. Por su parte Dardo Di Tommaso, instructor de RCP, desfibrilador y socorrista, explicó a LAD las características del equipo: se trata de un desfibrilador externo automático capaz de dar apoyo de vida a un paciente con muerte súbita, condición que provoca por año 40 mil muertes en Argentina. "Se hizo la capacitación de cómo se usa el equipo, cómo reconocer una muerte súbita y también cómo hacer la maniobra de RCP", precisó el especialista. Con esta acción la compañía complementa el apoyo dado al Same de Campana: la semana pasada y por segundo año consecutivo, Axion energy donó combustible para sus ambulancias por todo un año. Además la empresa también está colaborando con la Secretaría de Salud en el Hospital Municipal San José. Y, según comentaron sus directivos este viernes, sigue relevando necesidades para plantear nuevos ejes de intervención.











Campana cuenta con su primera Estación de Servicio Cardio-Asistida

