Fue ayer, en jurisdicción de la isla campanense. Se cruzó un camión de mano y murieron dos personas. Dos camionetas Volkswagen Amarok que se dirigían mano a Campana chocaron frontalmente contra el acoplado de un camión que se dirigía en dirección a Misiones y por causas que se desconocen, se cruzó de mano a la altura del kilómetro 102 de la Ruta 12, en jurisdicción campanense, en la isla Talavera. El camión trasladaba un container y terminó su trayectoria contra el terraplén de las vías del ferrocarril, bloqueando el paso sobre la ruta, al tiempo que ambas camionetas no alcanzaron a frenar como para no impactarlo. Uno de los ocupantes de las camionetas falleció en el instante, al tiempo que otras dos personas llegaron a ser trasladadas hasta el Hospital Zonal Virgen del Carmen, en la localidad de Zárate, donde se confirmó del segundo fallecido. Al cierre de esta edición no habían trascendido sus identidades. En el lugar estuvieron presentes Bomberos Voluntarios de Campana, efectivos de Gendarmería Nacional, y personal del concesionario vial.

El acoplado bloqueó el paso sobre la mano contraria y las dos Amarok no alcanzaron a frenar.





El camión terminó su trayectoria contra el terraplén del ferrocarril.

#Ahora falal accidente en Ruta 12 km 102 a #Campana. Un camión con contenedor iba en sentido a Entre Ríos, en una mala maniobra se cruzó de mano y quedó con su cabina sobre el guardarrail. Chocaron dos Amarok a la par, en una 1 fallecido, en la otra una familia, Rescate 43, GN pic.twitter.com/UftWZ35pcm — Daniel Trila (@dantrila) June 11, 2021

Accidente fatal en la Ruta 12

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar