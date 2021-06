Transitaban en moto y fueron impactadas por un auto que giraba en la rotonda de Ruta 6 para ingresar al barrio. Dos mujeres que se trasladaban en moto por la Ruta 6, fueron trasladadas al hospital municipal ayer por la tarde luego de ser impactadas por un Volkswagen Gol. Luego de girar en la rotonda, la conductora del automóvil, intentaba ingresar al barrio Villanueva por la calle Maipú. Las dos accidentadas primero fueron asistidas por dos Bomberos Voluntarios de civil, y luego fueron trasladadas por un móvil del SAME hasta el nosocomio público. Las actuaciones estuvieron a cargo de efectivos del Comando Patrulla asignados a la zona 7.

Las dos mujeres presentaban politraumatismos y fueron trasladadas al hospital por el SAME.

#Dato choque en Ruta 6 y Maipú. Un VW Gol que intentaba doblar para ingresar a Villanueva colisionó con una Honda Wave que circulaba por la autovía hacia el centro. Dos mujeres con politraumatismos fueron asistidas por Bomberos de civil y trasladadas por SAME 2, CP zona 7 pic.twitter.com/EQ19KCcAis — Daniel Trila (@dantrila) June 11, 2021

Dos mujeres resultaron lesionadas en barrio Villanueva

