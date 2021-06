La ETRR celebró su día recordando el legado de Roberto Rocca

Fue con un evento virtual compartido con la Escuela Técnica Roberto Rocca de Pesquería, México, que repasó la multifacética vida y extensa trayectoria de Roberto Rocca, ingeniero, co-fundador del Grupo Techint y apasionado por la educación. Ingeniero, hombre de negocios y apasionado por la educación: el 10 de junio, nuevo aniversario de su fallecimiento, el legado de Roberto Rocca fue conmemorado por la Red de Escuelas Técnicas que llevan su nombre, en un evento virtual transmitido a través de las redes sociales y compartido por los establecimientos de Campana y Pesquería, México. Roberto Rocca, que a mediados del siglo XX llegó junto a su padre Agustín al país para crear el Grupo Techint, creía en el esfuerzo personal, la educación de excelencia y la fuerza de la industria como motor de desarrollo, valores que permearon en la organización que co-fundó y que sigen guiando todos sus proyectos, entre ellos la Red de Escuelas Técnicas Roberto Rocca. Javier Martínez Álvarez, presidente de Tenaris para Cono Sur, destacó los valores que Roberto dejó en los cimientos tanto de las empresas que creó como en los de la Red de Escuelas Técnicas que llevan su nombre. "He podido conversar mucho con las primeras camadas técnicas de egresados y es impresionante ver la capacidad de transformación que tienen, la ambición de sus proyecto personales y, en aquellos que ya se insertaron en el mercado laboral, los conocimientos y habiliddes que ponen en su trabajo". Para César Jiménez, presidente Ejecutivo de Ternium México -planta situada en la región de Nuevo León al igual que la ETRR de Pesquería- Roberto Rocca fue "uno de los líderes más importantes en la historia de la industria siderúrgica, demostrando una constante preocupación por la educación y respaldando una variedad de iniciativas dedicadas al aprendizaje en todos los niveles y a la investigacion, basadas en su compromiso para que técnicos e ingenieros se conviertan en una fuerza para lograr cambios positivos". La vida y trayectoria de Rocca fue repasada por Carolina Lussana, directora de la Fondazione Dalmine, que se conectó al evento desde la sede de la institución, "una antigua casa en la que Roberto supo pasar gran parte de su infancia, muy cercana a la planta de TenarisDalmine, lo que le permitió crecer sumergido dentro de una idea de industria que lo acompañaría por siempre". Roberto Rocca nació en 1922 en Milán, en cuyo Politécnico años más tarde se recibiría de ingeniero en Metalúrgia, formación que completaría con un doctorado en el prestigioso Massachusett Institute of Technology (MIT) de Estados Unidos. En 1945 viajó junto a su padre a Argentina, donde co-fundó la Organización Techint, iniciando así su faceta empresaria. Apasionado por la innovación y la educación de calidad, impulsó la creación en Campana de la Escuela Técnica Enrique Rocca, que formó técnicos industriales entre 1960 y 1979. También fomentó programas de becas de apoyo a estudiantes destacados y lideró la construcciones de decenas de establecimientos educativos. Falleció en el año 2003. "En la Escuela trabajamos bajo tres premisas: la excelencia de los aprendizajes, el respeto por el prójimo -por el que Roberto es muy recordado- y el compromiso con el crecimiento y desarrollo de la comunidad, lineamientos que llevaba en su ADN y forman parte del legado que nos dejó", afirmó el director de la ETRR de Campana, Ludovico Grillo. Por su parte, Efrén Castillo, director de la ETRR de Pesquería, afirmó que Roberto Rocca "fue de esas personas que dejan una huella indeleble en su andar, conciente del valor que la educación puede aportarle a la sociedad". Aseguró además que "somos quienes integramos esta Red de escuelas los responsables de que su espíritu y acciones sigan prevaleciendo, con los graduados siendo sus mejores embajadores". De regresó en las aulas virtuales, los estudiantes de la ETRR Campana llevaron a cabo actividades colaborativas que giraron en torno a la trayectoria y legado de Roberto Rocca. La Red de Escuelas Técnica Roberto Rocca persigue la excelencia académica en cada una de su acciones y actividades, apoyada en la formación integral, un abordaje novedoso soportado con equipamiento de última generación, la evaluación docente y el aprendizaje a través de la acción, la experiencia y en equipo. El establecimiento de Campana abrió sus puertas en 2013, cuenta con 431 estudiantes y dos especialidades: Electrónica y Electromecánica. La ETRR de Pesquería fue inaugurada en 2016, cuenta con 366 alumnos y ofrece formación en Electromecánica y Mecatrónica.









¡Feliz aniversario @etrrar! Un nuevo año educando a jóvenes y preparándolos para el futuro, desde la innovación y la tecnología, adaptándose y brindando las herramientas necesarias para que los alumnos puedan insertarse en el futuro mundo laboral‍. pic.twitter.com/K996LgitRM — Tenaris Argentina (@Tenaris_ar) June 10, 2021 El 10 de junio celebramos el #DíaDeLaETRR, junto la nuestra comunidad educativa de la Red , conmemorando la vida de Roberto Rocca, cofundador, junto con su padre -Agostino Rocca-, del Grupo Techint ; e impulsor de proyectos educativos en nuestra comunidad. pic.twitter.com/cMpv1X3gDw — E.T. Roberto Rocca (@etrrar) June 10, 2021

La ETRR celebró su día recordando el legado de Roberto Rocca

