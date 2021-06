Continúa desplegándose el arte en el Centro Médico Rawson

Se organizan muestras mensuales de obras bidimensionales hasta fin de año a fin que los pacientes vivan una experiencia distinta e innovadora mientras esperan ser atendidos. Este mes de Junio nos vamos a deleitar con el arte abstracto en el Centro Médico Rawson (CMR). Los artistas que nos prestaron su arte son: Aurora Rodríguez, Cielo Migliorini, Willy Bermúdez y Gabriela Barbero. En la entrada nos encontramos con dos obras de gran tamaño, realizadas por Aurora, una artista con gran trayectoria y ganadora de muchos premios. ¡Ha expuesto con artistas reconocidos como León Ferrari! Ella se especializa en grabado, pero ha probado un poco de todos los estilos y técnicas. Cuando fui a su casa a ver sus trabajos, tanto ella como su marido Minguito (vitralista de excelencia), me recibieron con mucha amabilidad y me dejaron boquiabierta con todo lo que tenían para mostrarme. Entrar a su casa fue como asistir a una galería repleta de obras. Volviendo a sus cuadros expuestos, los elegí porque me parecieron una dupla perfecta para la entrada del lugar. Los colores se complementan entre sí, y las texturas rompen con la bidimensión. Las táctiles parecen ser telas adheridas al bastidor, y las visuales son tipográficas. La gestualidad de ambos cuadros es lo que atrajo mi atención en primer lugar. Continuamos con las de Cielo, que está exponiendo dos obras abstractas pintadas sobre maderas de proporciones alargadas. Los contrastes, el dinamismo de las formas orgánicas y las direcciones, hace que nos de gusto mirar sus obras. Le da fuerza a los colores vibrantes utilizando neutros. Ella me contó que las realiza experimentando con materiales y con la gestualidad corporal y que eso hace que cada obra sea única. Seguimos con las 7 obras pequeñas de la Serie Naturalista del psiquiatra y artista plástico Willy Bermúdez. Cada una de ellas es imperdible, se pueden apreciar de manera individual como en el conjunto. Él me dijo que en esta serie "excluye la figura humana ya que el hombre está destruyendo la naturaleza". Parecen ser paisajes surrealistas, pintados de manera muy delicada y detallada, lo cual nos permite sumergirnos en esos pequeños universos de fantasía, donde la naturaleza es lo único que habita. El último espacio está compuesto por tres obras de Gabriela, que dicta talleres sobre la Av. Varela y también realiza álbumes únicos con papeles calados. Estos cuadros me parecen muy interesantes porque logra resultados completamente distintos, con la misma paleta de colores, jugando con el color predominante. Además, dos de ellos están compuestos sólo por líneas rectas, y en el otro prevalecen las curvas. Cualquier artista que esté interesado, debe comunicarse a través de Instagram @vaalentina-noelart o vía email a vaalentina5@ hotmail.es, aclarando técnica y tamaño de cada obra.

Aurora Rodríguez y Valentina Suarez Moragues.





Willy Bermúdez, Cielo Migliorini y Valentina Suarez Moragues.



Continúa desplegándose el arte en el Centro Médico Rawson

Por Valentina Suarez Moragues

