Más de dos millones de estudiantes universitarios -muchos de ellos, que comenzaban sus carreras y cursadas en 2020- no pisan las aulas de las distintas casas de estudio del país desde hace un año y medio. Las clases presenciales casi no comenzaron el año pasado, dado que los primeros aislamientos obligatorios comenzaron el 20 de marzo. En el nivel superior, el pase a la virtualidad se dio casi inmediatamente y sin contraindicaciones. . Pese a las dificultades iniciales, cuatro de cada 10 docentes reportó problemas con recursos tecnológicos o conectividad, la gran mayoría de los encuestados (75%) dijo estar satisfecho con las acciones que tomó la universidad en respuesta a las condiciones impuestas por la pandemia de Covid-19. Esta apreciación varía un poco según se le consulte a los cuatro grandes grupos entrevistados: autoridades, personal docente, personal no docente y estudiantes. Por ejemplo, el 86.5% de los rectores estuvieron entre "algo satisfechos" y "muy satisfechos". En cambio esta cifra baja a 67% para los docentes. Los datos se desprenden de un informe que el Ministerio de Educación de la Nación dio a conocer a través de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), denominado El impacto de la pandemia Covid-19 en las rutinas educativas: Respuestas de las Universidades Nacionales. En el informe fueron relevados 39 rectores (66% de Universidades Nacionales), 6.265 docentes (90% de UN), 25.773 estudiantes (90% UN) y 2.589 trabajadores no docentes (90% UN). Los más de 6 mil profesores entrevistados dijeron que tuvieron que transformar el dictado de sus materias a la modalidad virtual para poder continuar con las actividades académicas. El 87% consideró que se pudo cumplir con los objetivos propuestos. Desde el punto de vista de los estudiantes, el 82% consideró que le fueron dictadas de manera online todas las materias que debía cursar en el primer semestre del 2020. Un 10% dijo que le fueron dictadas "algunas materias". Clases sí; contenido, no tanto: solo el 30% de ellos cree que la modalidad de dictado a distancia cubrió entre el 80 y el 100% de los contenidos. Otro 29% estima esta cifra entre el 60 y 80%, y un 20% lo ubica entre solo el 20 y 40%. Con respecto a las evaluaciones, el 63% de los estudiantes dijo que fue evaluado por los docentes de sus materias. Para el 29% de los alumnos esto sucedió solo en algunas materias y solo un 3,5% dijo que no sucedió en absoluto. Prácticamente todos los docentes afirman haber hecho evaluaciones de algún tipo: son el 96%. Si se le consulta a los rectores, más del 75% afirma que se tomaron evaluaciones en todas las materias de su universidad. Según las cifras, la mayoría (38%) de los docentes cree que entre el 80 y el 100% de quienes se inscribieron en su materia terminaron la cursada. Otro 31% de los profesores sitúa este número entre el 60 y el 80%. Un 17% lo ubica entre el 40 y 60%. ¿Los estudiantes pudieron cursar las materias a distancia de acuerdo con los objetivos planteados? El 53% cree que sí. Otro 34% indicó que no siempre y más del 10% dice directamente que no. Desde el Ministerio de Educación nacional afirman que en el 2021 hubo muchos más inscriptos para universidades que en el 2020. Aún no se conocen estas cifras, sin embargo consideran que lograron dar una respuesta integral y veloz: cerca del 80% de las universidades se adaptaron a la enseñanza virtual en un mes.

