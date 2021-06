Nahuel Sanchez Bredle

Juancito nunca crió un chancho, nunca ordeñó una vaca, nunca hizo el germinador en el jardín, nunca madrugó para trabajar la tierra. Tampoco tomó sus ahorros y los invirtió corriendo el riesgo de que una inundación (o sequía) le quite todo lo que trabajó. Juancito cree que la tierra le pertenece y quienes hacen estas actividades son "parásitos", Juancito tiene un discurso populista pero él es de familia de terratenientes, debería ser leal a sus convicciones y donar parte de sus tierras a los más humildes en vez de incitar al odio entre clases sociales, profundizar la grieta y promover la violación de la propiedad privada. Odian a la ciudad de Buenos Aires y viven en C.A.B.A. Odian a los ricos y ellos son ricos, odian a Estados Unidos pero vacacionan y tienen propiedades en Estados Unidos, hablan de democracia y Derechos Humanos pero apoyan dictaduras. Odian a los militares y su máximo referente era militar. Ellos defienden lo público pero estudian y se atienden en instituciones privadas, son hippies con Osde. Las contradicciones y la doble moral están a la orden del día, usureros peronistas elaboran mapas de delitos pero ellos evaden impuestos y facturan en negro. Esta gente no puede hablar de justicia social, menos de transparencia porque se benefician cuando al país le va a peor, hacen la diferencia con la especulación financiera. Aspirantes a fotógrafos se autoproclaman historiadores, simples obsecuentes y chupamedias que se acostumbraron a vivir ganando dinero fácil en el Estado y con el laburante endeudado. Se consideran la reserva moral intelectual y grandes eminencias, viven de apariencias y de falsas bonhomías. Veletas y panqueques con doctorado en demagogia envueltos con banderas de Perón, Néstor y de Cristina. Codiciosos que buscan acomodarse, nunca ayudaron a nadie, pero les gusta posar para las fotos en un merendero o en una olla popular con niños llorando detrás (pueblo chico infierno grande, aquí nos conocemos todos) Movimientos y agrupaciones políticas que callan (o encubren) porque son afines al oficialismo (se aseguran el cargo). Los mismos que defienden leyes que favorecieron a delincuentes, violadores y asesinos no sienten asco ni repudian a Alperovich, tampoco dijeron nada de los abusos cometidos a las mujeres en Formosa, el colectivo feminista no se manifestó en defensa de la empleada de Victoria Donda que estaba padeciendo precariedad laboral, sabiendo que la quisieron arreglar con un plan social para que la pobre mujer pierda su antigüedad, sus derechos y lo que le correspondía. Todos callaron, importó más el partido y sus dirigentes políticos. Hablaron de anticuarentena y apoyaron la decisión del presidente de celebrar un velorio multitudinario con las consecuencias que ello implicaría, nos dijeron que nos estaban cuidando mientras comenzaba la campaña de vacunación VIP y se robaron las vacunas de quienes tenían la prioridad, ¿Estos políticos enarbolan la bandera de la patria y del amor? Yo creo que no. Muchos colegas hablando de machismo y de patriarcado pero eran maltratadores y vividores de sus compañeras, ellos ahorrando en dólares y sus empleadas domésticas trabajando en negro. La realidad mata al relato, su estilo de vida es una mentira, consiste en aparentar (hacer cualquiera y caretear), se permite la infidelidad pero para la gente son una familia conservadora ejemplar. La izquierda cheta y todo el rejunte al que piensa distinto lo califican de gorila, facho, de derecha y de Macrista, si disentís para ellos sos enemigo, luego viene la censura y el escrache. Lo único que lograron con sus fanatismos políticos fue dividir a la familia, hacer pelear a amigos que eligieron honrar el buen nombre de Cristina, Mauricio, Alberto, y Baradel, no eran amigos, pudo más la intolerancia. Me preocupan más los cristianos evangélicos que defienden a políticos que no representan a la doctrina de Jesucristo, es muy lamentable pero los hay, saben que aprobaron leyes en contra de la vida y que la idolatría es pecado, pero están ciegos, tienen un velo, hay que orar por ellos. Las medidas asistencialistas sirven en el corto plazo, no podemos naturalizar que una parte de la sociedad no quiere estudiar ni trabajar, que sólo exijan al Estado un IFE o un plan social, teniendo salud y juventud esto no se puede justificar. La educación y el trabajo son las únicas salidas para romper con la transmisión genética de la pobreza, pero los políticos están más preocupados por reformar la justicia para garantizar impunidad y libertad a funcionarios corruptos que se enriquecieron ilícitamente en el Estado y no tienen forma alguna de demostrar su inocencia, se escudan en los fueros y en sus contactos políticos. La política mal implementada termina siendo el opio de los pueblos, ya no existe La Unión Soviética, espero que muchos puedan cumplir su sueño de irse a vivir a Cuba o a Venezuela, no es fácil vivir soportando el capitalismo salvaje, por otra parte les deseo a nuestros compatriotas Venezolanos y Cubanos que viven en Argentina que puedan tener trabajo, paz y una mejor calidad de vida.

