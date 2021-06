» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 12/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Opinión:

Pospandemia

Por José Abel Perdomo











José Abel Perdomo

Es evidente que lo que realmente está en disputa es cómo será la Argentina pospandemia y en este sentido vemos que los sectores dominantes no están dispuestos a resignar parte de sus enormes ganancias que siguen acumulando en pos de disminuir los insoportables niveles de desigualdad que la pandemia ha aumentado. Tanto esto es así que si observamos el comportamiento de estos grupos concentrados de nuestra economía durante la pandemia, incluso en los momentos de mayores contagios y muertes, podemos comprobar que su voracidad lejos de atenuarse se ha aumentado sin importarles la suerte de las grandes mayorías de la población. Así podemos ver que los precios, especialmente de los alimentos, aumentan escandalosamente ocasionando un enorme deterioro en el poder adquisitivo de los salarios que no ha parado de crecer pese a la incipiente reactivación económica. Para que no queden dudas sobre sus reales intenciones la Unión Industrial Argentina (UIA) nombró presidente a Daniel Funes de Rioja representante de su ala más dura. Estos permanentes avances de los poderosos que cuentan con el permanente bombardeo de los grandes medios que le son propios también son favorecidos por la timidez del gobierno en tratar de imponer el rumbo económico que dice pretender con incomprensibles marchas y contramarchas. Tengamos en cuenta que la llegada masiva de vacunas ha dejado a la oposición sin muchos de sus argumentos y evidencian tener una imaginación impredecible sobre todo en un año electoral. Es verdaderamente preocupante que el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Mario Negri diga que se debió convocar al laboratorio Pfizer para redactar la ley que regula la compra de vacunas por parte del gobierno nacional. Esta declaración significa llanamente que los supuestos representantes de la voluntad popular deben someterse a los deseos de una empresa en un enorme retroceso democrático. Curiosamente Negri votó afirmativamente la ley que no le gusta a Pfizer. Podemos observar que la derecha no tiene escrúpulos a la hora de imponer sus intereses. Vemos cómo en Perú hicieron hasta lo imposible para tratar de impedir el triunfo de Pedro Castillo volcando todo su poderío a favor de Keiko Fujimori pese a que está procesada por el delito de lavado de activos y se encuentra en libertad condicional. Evidentemente están en contra de la corrupción sólo si se trata de sus opositores. Un caso más de distinta vara. Llamó la atención que durante las celebraciones del día del periodista argentino no se haya planteado la imperiosa necesidad de democratizar los grandes medios de comunicación que se han convertido en verdaderos "oligopolios" de la información, es decir que están en manos de unos pocos y se ponen de acuerdo para defender un único relato que solamente es "independiente" de la realidad. Estos problemas no son nuevos en el mundo y ya se plantearon en un documento de la Unesco publicado en 1980 conocido como "Voces múltiples, un solo mundo" o informe MacBride por ser el irlandés y premio Nobel de la Paz Seán MacBride presidente de la comisión redactora. Este informe propone que se debe evitar la manipulación de los medios de comunicación por parte de los gobiernos o por los intereses económicos garantizando el derecho a la libertad de expresión y de información poniendo énfasis en el accionar de las multinacionales de los grandes grupos de comunicación. Es curioso que en nuestro país se celebre el día del periodista el 7 de junio por la aparición de un periódico mientras que en el resto el mundo se haga el 8 de septiembre día en que el periodista checo Julius Fucik fue ejecutado por los nazis en 1943.

Opinión:

Pospandemia

Por José Abel Perdomo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar