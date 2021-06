» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 12/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Vecinos del barrio El Portal de la Avenida reclamaron por la inseguridad







Propietarios de las etapas 3 y 4 recibieron a Rubén Romano, Soledad Calle y Georgina López, Concejales del PJ-Frente de Todos, ante quienes plantearon la situación en la que se encuentra la zona debido a la gran cantidad de hechos delictivos que afectan tanto a quienes ya viven allí, como a aquellos que se encuentran en obra. Aseguran que la Policía no pasa, y cuando se requiere asistencia, los patrulleros no encuentran las calles por la falta de nomenclatura. Tras la reiteración de hechos de inseguridad, vecinos de las etapas 3 y 4 del barrio El Portal de la Avenida, se reunieron con Concejales del PJ-Frente de Todos, ante quienes plantearon la situación que atraviesan, y solicitaron intercedan ante el Municipio para encontrar soluciones. Los Concejales Rubén Romano, Soledad Calle y Georgina López, escucharon atentos cada una de las problemáticas del barrio situado frente a la Feria de la ex Ruta 6. "Los vecinos carecen de seguridad. Es una zona donde hay muchas obras, y los ladrones no cuentan con ningún impedimento para actuar. Roban materiales y herramientas casi a diario, y hace unos días apuñalaron a un albañil que dormía en una obra al cuidado de sus elementos" expresó Romano. "Las calles no están identificadas, y tanto la policía como los servicios de emergencia, dicen no encontrar los domicilios que los solicitan. Entonces, los vecinos están totalmente desprotegidos. Con mucho esfuerzo, ellos mismos instalaron una alarma comunitaria que los ayuda a estar prevenidos. Pero cuando solicitaron al Municipio reforzar la seguridad, les respondieron que no había dinero para colocar más cámaras, cuando extrañamente, hubo 25 millones de pesos en fondos afectados a seguridad que sobraron del año pasado. Entonces, sería bueno saber dónde está ese dinero" cuestionó la Concejal López. En tanto que Soledad Calle, aseguró: "vamos a llevar este y todos los reclamos de los vecinos al Concejo Deliberante. Aquí, además, existe un problema con las tasas municipales. Porque para regularizar los planos, a los propietarios se les está exigiendo pagar períodos anteriores a los que tomaron posesión del terreno. Es decir, en lugar de reclamarle al desarrollador, el Municipio les exige a los vecinos que se haga cargo de los impuestos, incluso antes de haber adquirido el terreno. Es algo que debe resolverse, y lo vamos a trabajar en las correspondientes Comisiones para llegar a un acuerdo y encontrar una solución definitiva" cerró la edil del PJ-FdT.

Los vecinos expusieron diversas problemáticas.



Vecinos del barrio El Portal de la Avenida reclamaron por la inseguridad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar