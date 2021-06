El gobierno provincial relanzó el programa que se articula a través del Ministerio de Trabajo. Soledad Alonso, Presidenta de la Comisión de Trabajo y Diputada Provincial se reunió con el Dr. Damián Furchi, coordinador del Ministerio de Trabajo de Buenos Aires con la intención de promover la extensión del programa que asiste con el equivalente de hasta 50% de un salario Mínimo Vital y Móvil. El Gobierno bonaerense realizó una ampliación del Programa Preservar Trabajo, que otorga una asistencia de hasta un 50 por ciento de un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) para el pago de salarios a los trabajadores de micro y pequeñas empresas y a socios de cooperativas, de cara a una nueva etapa del contexto sanitario. Esta disposición es llevada adelante por el Ministerio de Trabajo de la provincia, y se enmarca en el paquete de auxilio económico que fuera anunciado días atrás por el gobernador Axel Kicillof, dirigido a los sectores más afectados por la crisis generada por la pandemia de coronavirus e incluye un total de 369 actividades económicas. Las cooperativas, micro y pequeñas empresas radicadas en territorio bonaerense ya pueden realizar su preinscripción al Programa Preservar Trabajo (PPT), que contempla una compensación equivalente al 50% del salario mínimo por un plazo de tres meses con posibilidad de renovarlos por períodos iguales por hasta un máximo de 12 meses. Soledad Alonso, Presidenta de la Comisión de Trabajo de la provincia destacó que: "Es vital que el gobierno provincial asista con políticas públicas como esta, destinadas a favorecer y en muchos casos hasta son directamente auxiliares a las y los comerciantes, asegurando la subsistencia de los pequeños emprendimientos y negocios para quienes esta pandemia ha significado un daño sin precedentes en sus ingresos". Por su parte, el Dr. Damián Furchi es coordinador del Ministerio de Trabajo de la provincia, responsable de la Zona 5, que abarca las localidades de Campana, Pilar, Luján, Mercedes, San Miguel y José C. Paz. El jurisconsulto explicó que el programa se volvió a lanzar, incluyendo ahora muchas más actividades comerciales e industriales con la intención de sumar nuevos inscriptos: "Esta ampliación promueve el beneficio para medianas, pequeñas y micro empresas quienes estén debidamente registradas con un máximo de 80 trabajadores, y cubriría hasta la mitad de un Sueldo Mínimo Vital y Móvil", y continuó: "Destacamos que es un aporte no-reembolsable, lo que significa un importante paliativo a la dificultosa situación económica que atraviesan los comerciantes y emprendedores en toda la provincia". Sobre las extensiones de la nueva resolución explicó que las PyMES que hayan recibido el año pasado un subsidio del gobierno nacional a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), ya no estarán excluidas del programa. "Una de las restricciones que se eliminó es la que impedía la inscripción de empresas que hubieran recibido el año pasado un subsidio del gobierno nacional a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción u otro tipo de asistencia", aunque aclaró que "no se puede cobrar el RePro y el PPT a la vez". Por último, el coordinador invitó a los interesados a inscribirse a través de la página del ministerio, donde pueden acceder a más información y consultar las actividades contempladas: www.trabajo.gba.gov.ar/programas-provinciales/programa-de-preservacion-del-trabajo.

Damián Furchi y Soledad Alonso reunidos en el marco del anuncio.



Preservar Trabajo:

La Provincia amplía el programa que brinda asistencia a las Pymes

