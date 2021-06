Efemérides del día de la fecha, 12 de Junio

DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL Establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 2002, en este día se concientiza acerca del trabajo infantil a la vez que se insta a los Estados a tomar medidas que propicien su erradicación. En el marco del "Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil", el tema de este año es "¡Actuar ahora: poner fin al trabajo infantil!" y tiene el propósito de promover medidas legislativas prácticas para erradicar el trabajo infantil en todo el mundo: "Para erradicar el trabajo infantil, se necesita tomar acciones inmediatas, acelerar la motivación y establecer alianzas de colaboración a todos los niveles inmediatamente". La OIT estima que aproximadamente 152 millones de niños se encuentran en una situación de trabajo infantil, es decir, 1 de cada 10 trabaja poniendo en riesgo su bienestar y su futuro; específicamente el 58% son varones y el 42% mujeres y, en lo que respecta al rango etario, el 48% tiene entre 5 y 11 años, el 28% tiene entre 12 y 14 años y el 24% tiene entre 15 y 17 años. Por otra parte, advierte que la pandemia podría abocar a 9 millones más de niños al trabajo infantil hacia finales de 2022.



FALLECE ADRIÁN OTERO Adrián Fernando Otero nació el 31 de julio del año 1958 en Villa Luro, Buenos Aires. Durante su juventud recorrió diversos países de América, Europa y África y trabajó como periodista deportivo, ayudante de cocina, conserje de hotel y artesano. Al retornar al país se incorporó a Memphis La Blusera, banda en la que permaneció casi tres décadas y con la que alcanzó la fama. En el año 1983 lanzaron su disco debut "Alma bajo la lluvia", el cual se destacó con las canciones "Moscato, pizza y fainá", "Blues de las 6 y 30" y "Alma bajo la lluvia". A éste le siguieron "Medias negras" (1986), "Tonto rompecabezas" (1988), "Memphis ´La Blusera´" (1991), "Nunca tuve tanto Blues" (1993), "Cosa de hombres" (1996), "Hoy es hoy" (1998), "Angelitos culones" (2001) y "...etc." (2005); entre las canciones más importantes del grupo se pueden mencionar "La flor más bella", "La bifurcada", "Sopa de letras" y "Cosa de hombres". En el año 2008 dejó la banda y se enfocó en su carrera solista lanzando el disco "Imán" (2008): "Después de meditarlo mucho le digo adiós a Memphis, doy un paso hacia el futuro. Inicio desde ahora mi etapa como solista." Tres semanas después de su fallecimiento, se publicó su último disco "El jinete del Blues" (2012): "El álbum es un registro genético de la historia del blues argentino, como Pappo, La Mississipi, y otros grandes" dijo antes de su muerte. Falleció en el año 2012 en Ballesteros, Córdoba.



SE LANZA "THE A TEAM" Un día como hoy en el año 2011, Ed Sheeran lanzaba el sencillo "The A Team". Perteneciente al álbum "+" y compuesta por el cantante británico, la canción está inspirada en la historia de una chica que el artista conoció cuando tocó en un concierto de Navidad en Crisis (asociación que ayuda a las personas sin hogar): "Conocí a esta persona sin hogar allí y su historia me inspiró a escribir una canción. Después de que llegó a las listas de éxitos recibí muchos mensajes de padres cuyas hijas les había sucedido algo similar. Cuando la escribí, nunca pensé que conectaría con tanta gente, pero es genial".



12 de Junio

