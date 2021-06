Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del sábado, 12/jun/2021. Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del sábado, 12/jun/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Espectáculos: Rincón del Tango:

Luis Cardei; Un sentimiento tanguero

Rincón del Tango:

Luis Cardei; Un sentimiento tanguero

Luis Cardei fue un cantor de tangos que nació en el barrio de Villa Urquiza de Buenos Aires, Argentina el 3 de julio de 1944 y falleció, en la misma ciudad, el 18 de junio de 2000 luego de una carrera profesional en la que se destacó por su peculiar estilo interpretativo. Era hijo de Catalina Fontanella y Luis Eduardo Cardei, tenía una salud muy frágil pues padecía hemofilia, que le fue detectada a los 8 años, sufrió varias operaciones al punto que por algún tiempo no pudo caminar y, finalmente, quedó con una renguera. Los espacios naturales del niño -fútbol, juegos en el barrio- que su salud le vedaba los llenó escuchando mucha radio, en especial tangos, conocía todos los repertorios e imitaba a todos los cantores. Pese a esos problemas tenía un carácter animoso y, estimulado por sus amigos, se presentó en muchos concursos de tango de los barrios de Chacarita, La Paternal y Villa Urquiza en los que recibió aplausos pero nunca ganó. Tuvo distintos trabajos, desde levantar quiniela -que hizo durante más de 10 años- hasta vendedor en tanto en paralelo seguía con el tango. La resurrección del 40, la nostalgia de una época de cantores insuperables y la alegría de recuperar el recuerdo de aquellos tiempos del tango invicto, todo eso fue Luis Cardei. Un pedacito de cantor, un gran ser humano. Fue un cantor intimista, de fraseo porteño y delicado que generaba un clima emotivo con su media voz que se iba quebrando lentamente, como si se fuera apagando. Si quisiéramos clasificar a este muchacho, diríamos que pertenecía a la raza de los Raúl Berón, de los Ángel Vargas, de los Enrique Campos, de los Floreal Ruiz, representantes de las grandes medias voces de la música ciudadana. Lo conocí ya entrados los años 90, sencillo, humilde, acompañado por su amigo Antonio Pisano con su bandoneón. Su vida artística había transitado por las sórdidas noches de cantinas y bodegones, con su repertorio de reliquias casi olvidadas, rescatado por el exclusivo escenario Foro Gandhi y, fundamentalmente, por ese gran intuitivo que fue Cacho Vázquez, entonces titular del Club del Vino. Corría el año 1994, me emocionó y quise compararlo y no pude, era una voz familiar pero distinta. Me llevé su disco de recuerdo, editado por el Club del Vino, que contiene bellezas como Ventarrón, Viejo baldío y Un momento, entre otras. Durante 25 años actuó en la Cantina Arturito de Parque Patricios junto a Pisano, con un repertorio de corte Gardeliano, que rescataba muchos temas olvidados, tangos y valses, que contaban historias simples, a veces inocentes, de honda frescura. Admiraba a Gardel y renegaba del tango con letras modernas, que definía como intelectualizadas, decía: "Yo necesito emocionarme con el argumento ya que juego interpretando al personaje". En sus recitales ponía humor y se reía cuando lo llamaban el nuevo Goyeneche y aclaraba que no creía en las sucesiones pero, si le dejaban elegir, quería ser Gardel. Cuando el público le requería los clásicos "Cambalache", "Naranjo en flor", "Los mareados" o "La última curda", respondía indefectiblemente como disculpándose, con una sonrisa: "No los sé". Y le comentaba a su bandoneonista: "Vamos a tener que aprenderlos, Antonito, porque la gente siempre nos pide esos temas". Participó en la película de Fernando Pino Solanas, La nube, estrenada el 3 de septiembre de 1998. Ese año inició una experiencia como titular de una tanguería en el Paseo La Plaza, en la esquina de Montevideo y Sarmiento. No le fue bien. Sus últimos recitales fueron en mayo de 2000, en el café literario Opera Prima, de la calle Paraná 1259. La muerte sobrevino por un contagio de hepatitis C en una transfusión rutinaria y nos robó a este artista cabal, que tuvo su momento de gloria, tan fugaz como merecido.

Algunos datos extraídos de Todo Tango.

