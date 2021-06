El mediocampista padece una "mínima avulsión ósea", por lo que estaría inactivo por, al menos, dos semanas. Se suma así a las bajas de Lucas Bruera, Gino Olguin y Luciano Vázquez de cara al duelo con Deportivo Morón. Se jugaba el séptimo minuto de adición en el estadio Arturo Miranda de Güemes de Santiago del Estero cuando, en su ímpetu por disputar un balón, el tobillo del mediocampista Laureano Tello terminó realizando un mal movimiento. El árbitro Maximiliano Ramírez no solo sancionó falta cuando no pareció que existiera, sino que, además, ante la demora que se produjo por el dolor que mostraba el jugador de Villa Dálmine decidió agregar otros dos minutos de tiempo extra. Mientras tanto, Tello era insólitamente increpado y maltratado por los camilleros de Güemes, situación que generó que se retirara de la cancha únicamente con la ayuda de los dos integrantes del cuerpo médico Violeta que ingresaron para asistirlo en el campo de juego (que se mostró en pésimas condiciones). Lo acontecido resultó sumamente llamativo porque era claro que el volante había padecido una lesión de consideración. Y eso se confirmó horas después, cuando se le practicó una radiografía que arrojó como diagnóstico "mínima avulsión ósea de peroné". Una fractura por avulsión se produce cuando un pequeño trozo de hueso unido a un tendón o ligamento es arrancado de la parte principal del hueso debido a un traumatismo. Afortunadamente, el tratamiento de esta lesión no requerirá intervención quirúrgica. Incluso, Tello podría estar entrenando nuevamente dentro de dos semanas. De esta manera, Marcelo Franchini suma una nueva baja de cara al encuentro frente a Deportivo Morón, pautado para el próximo jueves a las 14.00 horas en el estadio de Mitre y Puccini. Para este duelo ya no contaba con el arquero Lucas Bruera, el mediocampista juvenil Gino Olguin y el delantero Luciano Vázquez. La lesión de Tello generará, a su vez, un cambio obligado en el once titular. En Santiago del Estero, el "Pela" jugó como volante interno derecho, posición en la que podría ingresar Germán Díaz (en Santiago del Estero entró en el complemento como interno por izquierda) o en la que podría jugar Santiago Moyano (ante Güemes actuó como volante central).

Laureano Tello. Foto: Archivo. SE CERRÓ LA 11ª FECHA Ayer se disputaron los cuatro juegos que restaban de la programación de la 11ª fecha de la Primera Nacional. Por la Zona B, Ferro Carril Oeste venció 1-0 como local a Brown de Adrogué y llegó a los 17 puntos. Esa misma cantidad alcanzó también All Boys, que igualó 0-0 con Barracas Central. Así, tanto los de Caballito y los de Floresta comparten ahora la tercera posición junto a Gimnasia de Jujuy, a cinco puntos de Güemes de Santiago del Estero (22) y a tres de Independiente Rivadavia de Mendoza (20). El otro encuentro de la Zona B disputado ayer fue la victoria de Almagro, que le ganó 1-0 a San Telmo y logró su segundo éxito en fila para llegar a las 13 unidades y despegarse del fondo de la tabla que muestra a Villa Dálmine con 7 puntos. En tanto, por la Zona A, Temperley derrotó 1-0 como local a Nueva Chicago, que es el equipo que menos puntos ha cosechado en el certamen hasta ahora: suma 6 unidades, producto de una victoria, tres empates y seis derrotas. Por su parte, el Gasolero logró escalar hasta el 11º puesto. La 12ª fecha de la Primera Nacional se jugará entre miércoles y jueves de la semana próxima, con Villa Dálmine recibiendo a Deportivo Morón el jueves desde las 14.00 horas en el estadio de Mitre y Puccini.

Primera Nacional:

Villa Dálmine; Laureano Tello sufrió una lesión en el peroné

