ORSINI LLEGÓ A BOCA El delantero Nicolás Orsini (26 años) fue presentado ayer como primer refuerzo de Boca Juniors en este mercado de pases. Tras un acuerdo de u$s 1.750.000 con Lanús por la mitad de su pase, el jugador firmó ayer un contrato por tres años y medio con el Xeneize y luego participó de una conferencia de prensa en la que aseguró estar "muy feliz" de arribar a Boca. El oriundo de Morteros, provincia de Córdoba, comenzó su trayectoria en Tiro Federal de esa ciudad y tras pasar por Atlético de Rafaela, jugó en diferentes ligas del exterior antes de incorporarse a Sarmiento de Junín para la temporada 2018/19 de la Primera Nacional. Fue entonces cuando su carrera despegó: anotó 12 goles (dos de ellos a Villa Dálmine) y logró pegar el salto a Lanús, donde sumó otras 11 conquistas para llamar la atención de Juan Román Riquleme y compañía para reforzar el ataque Xeneize.



GANÓ EL SUB 23 La Selección Sub 23 venció ayer 2-0 a Arabia Saudita en su último amistoso correspondiente a la concentración que realizó esta semana en Marbella, como parte de la preparación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Anteriormente, los dirigidos por Fernando Batista habían superado 2-1 a Dinamarca. En esta oportunidad, frente al combinado saudí, el equipo albiceleste se impuso con goles de Pedro de la Vega y Adolfo Gaich. El debut de Argentina en Tokio será el próximo 22 de julio frente a Australia, por la primera fecha del Grupo C. LA VUELTA DE ORTIGOZA Luego de superar con éxito la revisión médica, Néstor Ortigoza hizo oficial su tercera etapa en San Lorenzo. El volante central, que llega desde Estudiantes de Río Cuarto, firmó contrato por un año y medio, y cumplirá su deseo de terminar su carrera en la institución de Boedo. El mediocampista tuvo dos etapas en el Ciclón: la primera entre 2011 y 2012 y la segunda desde 2013 hasta mediados de 2017. Así, acumula 196 partidos con la camiseta azulgrana y tres títulos: el Torneo Inicial 2013, la Copa Libertadores 2014 y la Supercopa Argentina 2015. FOYTH ES AMARILLO El defensor Juan Foyth, que sorpresivamente se quedó fuera de la lista de 28 jugadores de Argentina para la Copa América, se convirtió ayer en nuevo jugador del Villarreal, equipo en el que disputó la última temporada a préstamo desde Tottenham. Sin embargo, ahora, el club español le pagó al conjunto inglés la opción de compra de 15 millones y contará con los servicios del defensor hasta junio de 2026. El exjugador de Estudiantes de La Plata conquistó la última Europa League junto al Submarino Amarillo. GOLEÓ ITALIA En el inicio de la Eurocopa 2021, Italia superó ayer 3-0 a Turquía en un partido disputado en el Estadio Olímpico de Roma. Este sábado, en la segunda jornada del certamen se enfrentarán Gales vs Suiza (10.00), también por el Grupo A; y Dinamarca vs Finlandia (13.00) y Bélgica vs Rusia (16.00) por el Grupo B.

Breves: Fútbol

12 de Junio de 2021

