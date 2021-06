Campana volvió a Fase 3 y habrá clases presenciales desde el miércoles

El Gobierno Provincial confirmó que la ciudad regresó a esta fase que extiende horarios comerciales y de circulación. De acuerdo a los anuncios realizados por el gobierno provincial, Campana regresó a la Fase de 3 y la principal novedad es la vuelta a las clases presenciales con todos los protocolos vinculados al Covid-19, desde el miércoles. Las medidas más importantes que ya comenzaron a regir a partir de las 0 horas de este sábado en la ciudad son: - Restricción nocturna de circulación general de 0 a 6 horas - Comercios no esenciales podrán volver a funcionar entre las 6 y las 20 horas - Locales gastronómicos: desde las 6 a las 23 podrán atender al aire libre o en espacios interiores con aforo de hasta el 30% de su capacidad. - Continúan suspendidas las reuniones sociales o familiares. - Actividades culturales en espacios públicos únicamente al aire libre y con hasta 10 personas. - Actividades recreativas y deportivas sin contacto y sólo al aire libre con hasta 10 personas. - Celebración de ritos religiosos únicamente al aire libre y con hasta 20 personas. - Clases presenciales en todos los niveles y de acuerdo a los protocolos vigentes.

"NOS PONE CONTENTO LA VUELTA A CLASES PRESENCIALES, PERO TENEMOS QUE ANALIZAR LA SITUACIÓN DE ALGUNAS ACTIVIDADES", DESTACÓ ABELLA El jefe comunal destacó que es importante que se reactiven distintas actividades comerciales pero aseguró que analizan medidas específicas con respecto a los lugares donde se congregan muchas personas. También pidió combatir las fiestas clandestinas. El intendente Sebastián Abella mostró su satisfacción por el regreso de Campana a la Fase 3, y la vuelta de las clases presenciales, pero manifestó que ve con preocupación la actividad de algunos lugares nocturnos, porque la cantidad de casos sigue siendo alta. "Me parece altamente positivo que el gobernador haya definido la vuelta a las clases presenciales, porque como siempre lo dijimos la escuela es el lugar más seguro, con los protocolos adecuados", destacó el jefe comunal, quien además destacó que es importante que varias actividades económicas "vuelvan a trabajar". Asimismo, el intendente mostró su preocupación por la situación de algunas actividades nocturnas y aseguró que analiza medidas específicas, sobre todo para los locales en donde se dan "aglomeraciones de personas", a la espera que la Provincia anuncie los detalles de las medidas tomadas "Tenemos todavía un nivel alto de casos y de fallecidos por Covid-19, cada vez más jóvenes, por eso no podemos permitir que haya lugares donde se den grandes concentraciones de personas", aseguró Abella. También aseguró que será vital evitar las fiestas clandestinas.

El intendente Sebastián Abella mostró su satisfacción por el regreso de Campana a la Fase 3 ACCEDER AL HILO DE 8 TUITS #Ahora La Municipalidad de #Campana anunció las nuevas restricciones vigentes a partir del sábado 12 de Junio por la pandemia de Covid-19.

COMERCIOS NO ESENCIALES. pic.twitter.com/zgQyEU9m3X — Daniel Trila (@dantrila) June 12, 2021

Campana volvió a Fase 3 y habrá clases presenciales desde el miércoles

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar