La tinta no se termina

En el marco del Día del Escritor, la Secretaria de Prensa y Difusión de Campana Amanecer Literario, Stella Maris González Chuquel, y la Presidente de SADE Campana, Mariana Lirusso, cuentan cómo atravesaron la pandemia y los planes para lo que resta del año. Bajo el lema de ser un "Proyecto que avanza sin prisa, pero sin pausa, hacia un objetivo único: que las letras campanenses y zonales ocupen el lugar que les corresponde", Campana Amanecer Literario (CAL) comenzó a escribir su historia en el año 1995. A lo largo de estos años, la entidad ha fomentado la literatura regional a través de diversas actividades como el taller literario anual que brinda a los socios; salones de Poema Ilustrado, Fotografía Poemada, Colores y Palabras con la particularidad que los escritores se inspiran en un cuadro de los integrantes del taller Gente que Pinta; talleres y concursos literarios en escuelas del Distrito; y presentaciones de libros de asociados y de escritores de otras localidades, entre otras. Asimismo, presentaron 70 libros de socios e institucionales y publicaron las antologías institucionales: "Identidad de Agua" (1997), "Y seremos más" (1998), "Ronda de Palabras" (1998) Antología Infanto Juvenil, "Antología 10° Aniversario" (2005), "De Tierra y Cielo" (2010) y "Amalgama" (2019). Por otra parte, CAL fue galardonada con el Premio al Mérito en reiteradas ocasiones, el Premio de la Libertad Club de Leones de Campana (2001), la Orden de la Campana por Acción artística cultural (2005) y el Premio Confraternidad Rotary Club (2014). Al respecto, la Secretaria de Prensa y Difusión, Stella Maris González Chuquel, manifestó: "Cuando un grupo de soñadores se reunieron el 28 de mayo de 1995 para formar esta querida institución, primera de carácter literario en Campana con continuidad, seguramente no han imaginado esta hermosa supervivencia". A causa de la pandemia, CAL continuó el taller literario por WhatsApp, donde entre todos elaboran consignas semanalmente. A su vez, han tenido que dejar pendiente proyectos como la edición de una antología 25º Aniversario, el Concurso literario anual y el acompañamiento a la Maratón de lectura en las escuelas del distrito, entre otras. Por otro lado, no pudieron renovar la Comisión Directiva, cuyo mandato finalizó en agosto del año pasado, debido a la imposibilidad de realizar Asambleas. Así, la misma está integrada por: Matilde Strobino (Presidente), María Luisa Márquez (Vicepresidente), Elba Andurell (Secretaria), Tony Moreyra (Prosecretario), Ofelia Díaz (Secretaria de Actas) y Rosa Mionis (Tesorera). "Los integrantes de la misma, estamos comunicados y haciendo desde cada cargo su tarea como si estuviésemos en tiempos normales" aseguró González Chuquel. Ante las limitaciones de la pandemia que impidieron que se dieran las "condiciones apropiadas" para festejar las Bodas de Plata y el 26º Aniversario, la Secretaria de Prensa y Difusión decidió dar a conocer a labor creativa de los socios institucionales escribiendo en el diario "Escritores en tiempos de pandemia". Así, pasaron por estas páginas Alan Chaya, Matilde Frerking de Villani, Raúl Berra, Victoriana Gajardo y Derlinda Helse: "Seguimos estando presentes, creando, agudizando el ingenio para matizar estos tiempos complicados, pero siempre con la esperanza como horizonte". En lo que respecta a los planes para lo que resta del año, González Chuquel expresó que lo primero que desean es que se pueda revertir esta situación y que cada socio y familia puedan superarla lo mejor posible: "Luego veremos cómo reanudar la actividad". Aquellos interesados en sumarse a Campana Amanecer Literario pueden contactarse a su página de Facebook: "Lo único que se solicita son ganas de escribir en un marco familiar de educación y respeto". En este día tan especial, el escritor Raúl Berra desea dejar las siguientes palabras: "El escritor es alguien que ve lo que otros no ven y lo expresa a su manera, con palabras que brotan de su inspiración y llegan lentamente al corazón del lector. Diría que es aquel que le da importancia a las cosas simples de la vida y lo demuestra a través de su pluma." La Sociedad Argentina de Escritores (SADE) Filial Campana fue fundada en el año 2018 con el objetivo de difundir la lectura y la escritura de sus socios y de la comunidad. Con el correr del tiempo, ha llevado a cabo distintas actividades como talleres y clases a los socios, encuentros de lectura en ambas Bibliotecas municipales, entrega de poemas en la calle por el Día del Escritor, donaciones de libros a la Unidad 21 y el Hogar de Niños Nuestra Señora de Lourdes, participaron en actividades y concursos de otras SADE y difunden la obra de los socios. Actualmente la Comisión Directiva está integrada por Mariana Lirusso (Presidente), Belkys Verón (Secretaria), Lilia Rodas (Prosecretaria), Gloria Mattos (Protesorera) y Silvina Olivera (Secretaria de prensa). Entre los socios premiados se encuentran Alejandro Viguier (Tercera Mención en el Concurso Poético Virtual 2021, SADE Chivilcoy, por el Día de la mujer), Aníbal Fernández (Premio especial por Mérito Literario al libro "Cautivo del río", SADE Mercedes), Elba Andurell (Mención especial y nacional en el Instituto Latinoamericano en poesía 2020) y Hebe Andurell (Mención de Honor en Narrativa en el 72º Concurso Internacional de Poesía y Narrativa de Junín). Cabe agregar que algunos socios pertenecen también a Campana Amanecer Literario. La pandemia provocó que SADE Campana continuara sus actividades de manera virtual. A pesar de que en el verano pudieron realizar encuentros (con protocolos) en los que se leyeron libros de SADE Central en el Parque Urbano, en lo que resta del año siguieron adelante con encuentros virtuales mensuales con escritores y profesores de Literatura: "En abril, inauguró el año la profesora Marisa Mansilla, en mayo habló Mireya Ribas Medal y, en este mes, lo hará Cristina Colombo, socias de SADE y grandes exponentes en lo suyo. A lo largo del año, habrá escritoras y escritores locales y de otras ciudades" aseguró la presidente de SADE Campana, Mariana Lirusso. Por otro lado, en el año 2020, los textos de Belkys Verón, Edith Cristaldo, Lilia Rodas, Gloria Mattos, Myrian Burached, Mariana Lirusso, Joaquín Valerio, Aníbal Fernández y Luis Pisaco formaron parte del libro "Poesía Federal": "Fue un proyecto generoso, enorme y valioso de SADE Central, en el cual confluyeron textos de socios de más de 70 filiales de SADE. Es una verdadera obra federal, donde todas las provincias, todos los rincones del país se encuentran representados. Fue una alegría y un orgullo estar presentes en esa antología" aseguró Lirusso. Los proyectos de SADE Campana para lo que queda del año son continuar con los encuentros mensuales por zoom con profesores y escritores, convocar al Primer Concurso Literario de SADE Campana y publicar su primera antología, "Buenos Vientos", la cual cuenta con la participación de 27 escritores locales, socios de la Institución, y prólogo de Silvina Olivera y de Marisa Mansilla: "Es un libro que tendremos pronto y en el que se viene trabajando desde principios de año". Aquellos interesados en sumarse a SADE Campana, pueden contactarse al mail silvinao2009@gmail.com: "Invitamos a todos a participar y, en especial a los jóvenes, que traen esos buenos y nuevos vientos que nos hacen tanto bien". En esta jornada tan importante para los escritores, Mariana Lirusso afirma que es un día muy especial para la Institución por dos razones: primero, por conmemorar el nacimiento de Leopoldo Lugones, primer Presidente de SADE Nacional, y por celebrar la literatura en todas sus formas: "Nos conmueve enormemente por lo que los Días del escritor son días festivos, de confraternidad y unión. Algunos escriben poesía otros prosa pero todos se unen en este goce que es la palabra escrita. Creemos que todos podemos ser escritores. Como decía la gran Hebe Uhart ´no se nace escritor, se nace bebé´. Feliz día".

En el mes de mayo, Campana Amanecer Literario cumplió 26 años.





La escritora Beatriz Valerio fue la primera Presidente de SADE Campana. Falleció el año pasado.





La Presidente de SADE Campana, Mariana Lirusso, junto al Presidente de Sade Nacional, Alejandro Vaccaro.



La tinta no se termina

