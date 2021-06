La edil de Juntos por el Cambio lamentó que "el médico local y concejal no ayudó nunca desde su especialidad al personal de salud". El Covid-19 no da tregua en el país, y la concejal de Juntos por el Cambio Andrea Román cuestionó que "Romano nunca colaboró con los médicos en el hospital ni asistiendo a los vecinos en toda la pandemia". Siguiendo con esta línea, la edil lamentó que el médico local y su par de otra bancada "solo piense hacerse fotos pensando en su reelección como concejal y no haya aportado sus conocimientos como médico para estar donde se lo necesitaba, atendiendo la salud de los vecinos". "La Secretaría de Salud del Municipio trabajó desde el primer día de forma conjunta con las distintas instituciones y profesionales a fin de afrontar la pandemia de la mejor manera y siempre pensando en cuidar la salud de los campanenses, mientras que desde la oposición solo se sacaron fotos y cuestionaron sin aportar nada", sostuvo.

La concejal Andrea Román cuestionó el accionar del kirchnerismo en la pandemia.



Andrea Román:

"Sería importante verlo a Romano colaborando en el hospital y no sacándose fotos de campaña"

