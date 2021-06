Sergio Roses En plena epidemia, según nuestras autoridades sanitarias hasta ahora, tenemos como sociedad una terrible confusión con respecto a porqué no llegan las cantidades necesarias de vacunas. Según el tinte político que observemos, las explicaciones varían sustancialmente. Lo que sí está claro es que no poseemos una información acabada, formal, y entendible para la mayoría de los ciudadanos. Si tomamos una arista vemos que "por el tema de poder financiarnos" no recibiremos las vacunas del fondo Covax, desde otro ángulo la explicación es que Argentina no tiene aprobadas las vacunas de Moderna y Johnson & Johnson; y respecto a la de Pfizer, si bien está aprobada, no pueden ingresar a nuestro país por problemas de responsabilidad contractual; y que, de hecho, Argentina tuvo la oportunidad de recibir dosis de Pfizer por dos vías (contrato directo y por el mecanismo COVAX de la OMS), pero finalmente no fue autorizado su ingreso. Entonces como simple ciudadano de a pie, cabe preguntarse si la cantidad de víctimas fatales que tenemos y que se sostiene a nivel general, no amerita a que cuestiones administrativas y/o ideológicas sean rápidamente salvadas para poder proteger efectivamente a toda la población. Actualmente, en el mundo se registran más de 174 millones de personas que han contraído el Covid-19, de las cuales 3,7 millones han muerto, según AP, Reuters y France24. La pandemia no debería politizarse. Sergio Roses. Contacto: espacioplural@outlook.com

Pocas Vacunas y escasa información

Por Sergio Roses

