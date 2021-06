Axel Cantlon

Desde hace unas semanas, se encuentra en trámite en el HCD de Campana la reforma especial del Código de Ordenamiento Urbano para un loteo específico en la zona lindante al Barrio San Jorge. Actualmente, nuestro Código de Ordenamiento Urbano aprobado en 2011, habilita en la zona de Los Cardales el desarrollo de loteos de un mil metros cuadrados (1.000 m2) como mínimo. Ese límite se implementó en esa zona por la falta de servicios públicos domiciliarios; dado que no existe todavía en la zona la extensión de diferentes servicios públicos, e incluso los existentes son deficientes. El proyecto en danza, habilita un desarrollo de un poco más de 500 lotes de 300 metros cuadrados cada uno, lo que sería una reforma sustancial al Código de Ordenamiento Urbano, e impactaría en la zona en el mediano plazo con una aumento de la demanda de servicios públicos que no está garantizada hasta la fecha. No me opongo al progreso y los emprendimientos, pero noto que esta modificación (que es sustancial) requiere un amplio y participativo debate de la comunidad entera que todavía no lo he visto por parte de los funcionarios públicos del Departamento Ejecutivo que lo impulsan. Más aún se requiere participación y debate de la propuesta cuando esta reforma sustancial de la zona de Cardales tiene las siguientes particularidades: 1) Encuentra una resistencia de vecinos de nuestra ciudad de la zona que ya es manifiesta y publica, porque no han encontrado las respuestas en el Ejecutivo que esperaban. 2) El emprendimiento el Municipio lo justifica en la Ley de Hábitat, cuya evaluación municipal dice que es positiva; pero no existe en el Municipio ninguna ordenanza ni reglamentación de la ley de hábitat; con lo cual la evaluación realizada es arbitraria y discrecional. 3) El emprendimiento se quiere justificar a través de la Ley de hábitat pero la zona donde se pretende llevar adelante el desarrollo no es una zona urbana que cuente con los servicios públicos mínimos, tal como lo recomienda la propia ley de hábitat. 4) Funcionarios del Ejecutivo han elevado una propuesta "especial" para este desarrollo al Honorable Concejo Deliberante; y si bien se ha presentado un funcionario en la comisión de obras públicas a intentar justificar la propuesta, cuando se le solicitó analizar reformas al mismo, manifestó no tener competencia para ello; siendo esa una cuestión política que no podía resolver. 5) A pesar de requerir hace semanas una reunión con las autoridades políticas y los representantes de los barrios de la zona de los Cardales desde hace semanas, todavía los funcionarios del Ejecutivo no nos han convocado. 6) El emprendimiento de desarrollo inmobiliario que se propone se ofrece con todos los servicios públicos a cargo del emprendedor; pero la historia y la realidad siempre nos enseña que lo propuesto con lo que efectivamente se cumple siempre tiene una distancia enorme; producto siempre de los cambios de gobiernos; dado que ahora se otorga un privilegio a un desarrollador de la zona, pero los servicios públicos obviamente se ponen con condiciones a mediano plazo y cuando su cumplimiento se hace exigible es muy probable que el gobierno haya cambiado y mucha gente ya resida en el lugar; lo que hace imposible ir para atrás con el cambio ya aprobado. 7) No se conoce la posición pública del Intendente con relación a esta propuesta. 8) Las propuestas relacionadas con la ley de hábitat requieren terrenos en zonas urbanas principalmente con servicios públicos, y sugiere preferencia por emprendimientos conjuntos (públicos-privados); características que no encajan en este proyecto. 9) Además requieren la entrega de una parte del territorio donde se desarrolla la propuesta o una obra que requiera la comunidad en contraprestación. En esta propuesta no hay nada de eso, los funcionarios públicos del Ejecutivo informaron que se realizaría la pavimentación de las calles del nuevo barrio, pero la realidad es que eso fue una elección del emprendedor; y la realidad es que (para el hipotético caso de que se pueda enmarcar en la ley de hábitat) la comunidad es la que debe definir el destino de los recursos disponibles. 10) El municipio dice que esta es un proyecto con encuadre en la Ley de Hábitat, aunque en realidad del propio expediente que estuvo en el HCD no hay ningún acto administrativo de autoridad provincial ni municipal que incluya o apruebe esta propuesta en la Ley de Hábitat). Esperamos que esta semana se concreten las reuniones que el Ejecutivo Municipal prometió con nuestro bloque y los diferentes referentes de los barrios de la zona de Los Cardales, para que podamos analizar alternativas que permitan equilibrar el progreso de la zona sin afectar los derechos de los ciudadanos que habitan Cardales hace muchos años.

La reforma urbana de Cardales

Por Axel Cantlon

