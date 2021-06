El dirigente liberal expresó su enojo por el aumento del monotributo. Aseguró que "una vez más, vuelven a castigar al sector de la población que trabaja´´ y acusó al gobierno nacional de vivir en "total desconexión´´ respecto a lo que sucede en la calle. También se refirió al aumento de las dietas de senadores y diputados: "le piden un esfuerzo a la gente mientras ellos, con una impunidad repugnante, siguen adelante con su egoísmo a flor de piel´´. Diego Sarna se expresó sobre dos temas que ocuparon la agenda mediática en los últimos días, y no pudo ocultar su enojo y su frustración: el aumento del monotributo, y el ya casi confirmado incremento de las dietas de la planta política del Congreso nacional. Comenzó con una aclaración: "Realmente preferiría hablar sobre proyectos e ideas para la ciudad, pero hay actos que no se pueden dejar pasar como si nada y que merecen ser mencionados para que el distraído o el fanático se entere de la clase de dirigentes tenemos´´. Luego continuó: "a comienzos de mes la sociedad argentina volvió a ser víctima de una clase política totalmente ajena a la realidad que vivimos los trabajadores. Ni siquiera la pandemia consiguió ablandar los corazones de estos políticos profesionales, inescrupulosos por naturaleza, que volvieron a castigar al sector de la sociedad que trabaja, al que parecen odiar". El referente de Avanza Campana - Avanza Libertad aseguró que el aumento en las cuotas del monotributo -que hasta este miércoles fue, además, retroactivo hasta enero, transformando de un saque a millones de trabajadores en morosos, lo que generó un enorme malestar social y forzó al gobierno a dar marcha atrás-´´no es más que otra muestra de que el político actual, cuando asume su cargo y traspasa la puerta de su despacho, parece cruzar el espejo de Alicia y pasar a vivir en el País de las Maravillas. Ajeno, muy lejos de la difícil realidad que los argentinos vivimos día a día, y que es empeorada tanto por la pandemia como por la falta de planes y estrategias tanto epidemiológicas como económicas´´. Sarna argumentó que en el actual contexto recesivo, inflacionario, con niveles altísimos de desempleo e informalidad laboral, y con restricciones producto de la pandemia, "sumarle un aumento de 35% al monotributo es demencial, es empujar a la gente a la clandestinidad, en el mejor de los casos, o directamente a la quiebra´´. El malestar por el aumento del monotributo se vio notablemente potenciado por su simultaneidad con la noticia del incremento de las dietas de senadores y diputados, algo que todavía no fue concretado pero que ningún legislador oficialista salió a desmentir. "En las antípodas del esfuerzo que piden constantemente a la sociedad, ellos siguen adelante con su egoísmo a flor de piel, con una impunidad repugnante, y que los pinta de cuerpo entero. Aumentarse 40% sus sueldos, ampliamente superiores al del 99,9% de la población, marca con precisión la desconexión que tienen con la realidad diaria que vive el ciudadano común´´, señaló el dirigente liberal local. Como cierre, Sarna expresó: "Con una rebaja al impuesto a las ganancias que, al ritmo inflacionario actual, será devorada en pocos meses y volveremos a estar en la misma; con este irracional aumento a los monotributistas; y con la tomada de pelo del aumento de sueldos de diputados y senadores, es más que evidente que en vez de estar ocupados en lograr la inmunidad de rebaño, los políticos profesionales de este país lo único que realmente lograron desde ya hace varios años es la impunidad de rebaño. Estamos ante una casta que sigue destruyendo a una sociedad argentina anestesiada, sumisa e incapaz de reaccionar ante sus continuas embestidas. La gente tiene que saber que es esta clase parasitaria de dirigentes la que le coarta la posibilidad de progresar y de tener una vida próspera, que todos deberíamos poder gozar por vivir en un país tan rico como el nuestro´´.

