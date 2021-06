Los representantes del Frente de Todos a nivel nacional cierran una semana próspera en la que se votaron proyectos clave en materia de derechos humanos: La Equidad de Género en los medios de Comunicación y el Cupo Laboral Travesti Trans. Desde la Cámara de Diputados de la Nación, el campanense Carlos Ortega sesionó en la histórica jornada que tuvo lugar entre la tarde del jueves y la mañana del día siguiente. El jueves fue un día trascendental en la Cámara de Diputados de la Nación, que votó -entre otros- dos proyectos que amplían derechos para las mujeres y las disidencias. El debate por la Equidad de género en los medios de comunicación y el Cupo Laboral Travesti Trans significó la vigilia de cientos de personas a lo largo y ancho del país durante toda la madrugada. La primera se convirtió en Ley y la segunda obtuvo media sanción. Argentina es el primer país del mundo en tener una ley de paridad en medios de comunicación. La que fue denominada Ley de Equidad en la Representación de los Géneros en los Servicios de Comunicación, fue aprobada a las 3.30 con: 134 votos afirmativos por el Frente de Todos, y los interbloques Federal, y de Unidad Federal para el Desarrollo. Por otro lado, es igual de justo comentar que la mayoría de los diputados de Juntos por el Cambio se levantó en el momento que se iba a realizar la votación en general, y los nueve que se quedaron en el recinto lo hicieron en contra. La normativa que promueve la equidad de género en los medios de comunicación de cualquier soporte en la órbita pública, así como privada con y sin fines de lucro. En primera persona, el diputado Nacional Carlos Ortega vivenció el momento desde su banca y apoyó con su voto: "Se debatió durante largas horas que se extendieron hasta la madrugada y se convirtió en ley el proyecto que obliga a los medios de comunicación públicos a cumplir con la equidad de mujeres y disidencias. Desde luego que hubo resistencia por parte de los medios privados de comunicación, por lo que no fue fácil". "Es un orgullo ser parte de este movimiento que promueve la equidad. Es necesario que como sociedad veamos con claridad que se necesitan más mujeres y disidencias no sólo frente a las cámaras, sino también en las mesas que dirigen y toman decisiones desde adentro de los medios con una perspectiva de género", declaró. El proyecto fija que "la equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual, debe aplicarse sobre la totalidad del personal de planta permanente, temporaria, transitoria y/o contratado, cualquiera sea la modalidad de contratación, incluyendo los cargos de conducción y/o de toma de decisiones". Por otra parte, el proyecto de Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero obtuvo media sanción en la misma sesión, y fue girado para su tratamiento en el Senado de la Nación Argentina. El proyecto fue bautizado "Diana Sacayán-Lohana Berkins", rindiendo así homenaje a quienes fueran las principales mentoras e impulsoras de estos cambios normativos que se traducen en mejores condiciones de vida para la comunidad travesti/trans. que propugna su inclusión laboral. Luego de la media sanción en Diputados, depende su aprobación en Senadores, establecería un cupo de un uno por ciento del total de cargos para las personas travestis, transexuales y transgénero en todas las dependencias del sector público nacional. Este se complementa con el DNU 721/20 que firmó el presidente Alberto Fernández en septiembre de 2020, que estableció el cupo laboral trans/travesti en el sector público, y plantea que "el Estado nacional, comprendiendo los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, debe ocupar en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero". La iniciativa sumó 207 votos a favor; 11 en contra y 7 abstenciones; éstas dos últimas expresiones correspondieron a diputados de Juntos por el Cambio, en su mayoría del PRO. De esta manera, el proyecto aprobado en Diputados procura ser una herramienta más en el camino a la igualdad real para la comunidad trans/travesti - que sufre hace décadas la exclusión del mundo laboral, la discriminación y la violencia estructural. A través de esta Ley comienzan a ser saldadas las deudas, no solo mediante el porcentaje mínimo de contratos y puestos sino también mediante otros abordajes integrales y complementarios que incluye el expediente. Al respecto de este resultado favorable, la representante local legislativa a nivel provincial y vecina de nuestra ciudad, Soledad Alonso destacó: "Con mucha alegría celebro esta media sanción, que es uno de los muchos pasos necesarios para seguir reparando en derechos, avanzando en dirección a una sociedad más equitativa". Y concluyó: "Al día de hoy, su expectativa de vida no supera los 40 años y por eso es imprescindible que sigamos en acción, visibilizando y haciendo ruido hasta que sea Ley".

Soledad Alonso en la Marcha del Orgullo (Archivo, Noviembre de 2019)



