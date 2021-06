A lo largo de los últimos dos años desde el Frente Grande de Campana hemos intentado aportar distintas alternativas a las planteadas por la actual gestión respecto del desarrollo de nuestra ciudad. Nos hemos encontrado con vecinos y vecinas que se han hecho eco de estos planteos. A riesgo de equivocarnos, pensamos en las alternativas para vivir en una sociedad más inclusiva, con menos inequidad y que contenga a futuras generaciones, hijos, hijas, nietos, nietas y las que vendrán. Todo indica que para un importante sector de ciudadanos de Campana las políticas públicas solo se discuten puertas adentro del Municipio, por suerte la realidad nos demuestra que puede, y que debe, ser exactamente al revés, para evitarnos sorpresas posteriores. En las próximas semanas intentaremos compartir las condiciones que entendemos se pueden y deben generar desde el Estado Local, el más cercano, el que por lógica tenemos más a mano para la resolución de problemas que aquejan a miles de familias que vienen padeciendo la falta de inclusión laboral, cultural y social en un modelo de producción y desarrollo en el que el MUNICIPIO NO TIENE INJERENCIA DIRECTA. Nuestro objetivo es generar un horizonte más propicio y un escenario futuro con menos pobres y familias excluidas que dejen de depender de la asistencia social para obtener dignidad y libertad a la hora de soñar, porque debemos poder hacerlo. Creemos necesario que el Estado Municipal de un giro de 180 grados en lo que respecta a la implementación de políticas públicas a través de un aumento del presupuesto, equipos técnicos especializados, convenios con las casas de altos estudios de la región y la búsqueda de financiamiento para innovación tecnológica, comercialización y capacitación de recursos humanos para fortalecer la económica local, como parte de un proceso constante de independencia de la industria pesada, nuestra ciudad no resiste más chimeneas que contaminen. Campana necesita conformar un equipo de técnicos consustanciados con su ciudad, bien pagos y con una clara dirección política en búsqueda de independencia y nuevas alternativas laborales para las próximas generaciones de Campanenses. Nuestra ciudad desde hace años responde a una lógica de enclave de grandes industrias las cuales han marcado en algunos casos para bien, y otros no tanto, la matriz cultural y de formación de mano de obra, mano de obra que ya no es absorbida por la misma y que con el avance de las tecnología (Robótica por ejemplo) cada vez lo hará menos. Podemos decir que es un ciclo que deberemos superar buscando acuerdos que contemplen más la felicidad y el factor humano de nuestros vecinos antes que la pura renta de los dueños de los modos de producción. El futuro de nuestra ciudad debería depender más de nosotros vecinos y vecinas involucrados en el bienestar común de cara a la humanidad de nuestros hijos e hijas y futuras generaciones.

Propuestas para un desarrollo inclusivo con origen Local

Por Gustavo Parravicini

